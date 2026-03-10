martes 10 de marzo 2026

Colectivo

Detienen a un joven tras intentar robar en colectivo en Chimbas

Como consecuencia deberá cumplir tareas comunitarias en el Municipio de Rawson y realizar una reparación simbólica de $20.000 a merenderos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Estación Córoba, lugar donde se produjo el robo

Estación Córoba, lugar donde se produjo el robo 

Un menor de edad y un adulto fueron protagonistas de un incidente en el que se produjo un robo en grado de tentativa a bordo de un colectivo en Chimbas. El hecho terminó con la suspensión de juicio a prueba para el adulto implicado, Daniel Olmos, y la obligación de cumplir tareas comunitarias y una reparación simbólica.

El episodio ocurrió el lunes 9 de marzo de 2026, alrededor de las 00:20 horas, cuando un joven de 17 años intentó abordar el colectivo de la línea RED TULUM TNS, interno 148, que cubre el recorrido Chimbas – Plaza Villa Krause. Al no contar con dinero para abonar el pasaje, el chofer le pidió que descendiera, lo que provocó la reacción del menor.

Mientras el colectivo arrancaba desde la Estación Córdoba, en la intersección de Calle Gral. Paz y Conector Sur, el joven arrojó un objeto contundente contra la luneta trasera, provocando su rotura. Durante la situación, el chofer y dos pasajeros bajaron del vehículo y agredieron al menor. Uno de ellos, identificado como Daniel Olmos, aprovechó la confusión para sustraer el celular marca Motorola del adolescente.

El personal policial que estaba de consigna en la Estación Córdoba observó la situación y procedió a aprehender primero al menor. Según su declaración, fue agredido por dos sujetos y uno de ellos, Olmos, subió nuevamente al colectivo y le robó el teléfono. Los agentes subieron al micro, identificaron al autor y, tras la requisa, encontraron el celular del menor, procediendo a su detención en el lugar.

El caso quedó a cargo del Fernando Bonomo, con la asistencia de la Ayudante Fiscal Lucía Escudero. Tras la intervención del ayudante fiscal Dr. Oscar Oropel y la comunicación con la fiscalía, se dispuso iniciar el Procedimiento Especial de Flagrancia por robo en grado de tentativa.

En el marco de la resolución judicial, se acordó una suspensión de juicio a prueba por un año para Olmos, con reparación simbólica de $20.000 destinada a merenderos y la obligación de cumplir tareas comunitarias durante cinco meses, cumpliendo 50 horas en el Municipio de Rawson.

Temas
