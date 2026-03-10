Video: un ladrón tiró de la bicicleta a una joven, la lastimó para robarle y escapó por el Lateral de Circunvalación

Un violento episodio de inseguridad se registró este martes pasado el mediodía en Santa Lucía, cuando una joven fue atacada por un delincuente que la tiró de su bicicleta para robársela y luego escapó a toda velocidad por el Lateral de Circunvalación. El video.

Delitos contra la propiedad Dos operarios de una subcontratista de Naturgy fueron llevados a Tribunales por el robo de transformadores

El hecho ocurrió alrededor de las 13.15hs, cuando la víctima salía de trabajar y circulaba por el lateral de Circunvalación, metros antes de llegar a calle San Lorenzo. Según relató la hermana de la damnificada a Tiempo de San Juan, el ladrón la sorprendió desde atrás, la empujó y la hizo caer de la bicicleta.

Tras derribarla, el delincuente le quitó el rodado, se subió y escapó rápidamente de la escena. En medio de la huida, la joven alcanzó a perseguir y filmar al asaltante mientras se alejaba.

La bicicleta robada es rodado 29, marca Top Mega, de color negro con vivos rosas, y la víctima la tenía desde el año 2020

image

Luego del ataque, la joven fue asistida por un chico de un gimnasio cercano, quien la ayudó tras la caída. Si bien no sufrió heridas de gravedad, quedó adolorida por el golpe y ya radicó la denuncia en la Comisaría 29.

El video: