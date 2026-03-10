Branka Motors: los imputados ofrecen $500.000.000 en 5 cuotas y garantías familiares para quedar libres

Los denunciantes en la causa Branka Motors en la puerta de Flagrancia a la espera de la entrevista para conocer los términos de la reparación integral.

En un giro inesperado que podría cambiar el destino judicial de la megaestafa de Branka Motors , los hermanos Marcó y el imputado Banega han puesto sobre la mesa una propuesta económica. El monto total de la reparación que ellos dijeron asciende a los $500.000.000, cifra con la que buscan resarcir el daño causado a los cientos de sanjuaninos que confiaron sus ahorros en un esquema que la justicia investiga como una estafa piramidal.

La estrategia de la defensa es clara: acogerse a la figura de la r eparación integral del perjuicio. De confirmarse y cumplirse este acuerdo, los tres acusados -actualmente bajo prisión preventiva dictada por la jueza Carolina Parra- serían sobreseídos, extinguiéndose así la acción penal en su contra.

Como en la escuela: una policía de Flagrancia tenía la lista de todos los denunciantes e iba llamando para hacerlos pasar a la entrevista.

Los detalles del "plan de pago" que harán los tres imputados en la causa Branka Motors

El compromiso asumido por los imputados consiste en la devolución del 100% del capital abonado por cada uno de los damnificados. Los pagos serían 5 y cada uno es una suma de $100.000.000 El cronograma de pagos se estructuró de la siguiente manera:

Primer pago: Dentro de los próximos 15 días (si es que es homologado el acuerdo).

Segundo pago: A los 30 días.

Tercer, cuarto y quinto pago: A los 60, 90 y 120 días respectivamente.

Cada una de estas etapas representa un desembolso aproximado de $100.000.000, los cuales se prorratearán entre los denunciantes de acuerdo al monto que cada uno haya entregado originalmente a la concesionaria.

Todos los denunciantes esparcidos por calle Maipú a la espera de ser llamados.

Ellos no han declarado bienes, ¿cuáles son sus garantías?

Según fuentes judiciales, uno de los puntos más trascendentes del acuerdo es el respaldo patrimonial. Para dar seguridad a las víctimas, los imputados han garantizado el pago con bienes inmuebles pertenecientes a terceros.

En el caso de los hermanos Marcó, las propiedades puestas en garantía pertenecen a sus padres; mientras que, por el lado de Banega, el respaldo proviene de bienes de sus abuelos. Estas propiedades quedarían sujetas al proceso hasta que se complete el último centavo de la deuda.

A pesar de que algunas personas no firmaron, hay un gran porcentaje de adhesión a los términos del acuerdo.

Las personas que denunciaron a Branka Motros: ¿a favor o en contra de este acuerdo?

Aunque la ley suele exigir unanimidad para este tipo de soluciones, la masividad del caso (con más de 340 denuncias) hace que la mayoría de las conformidades sea suficiente para que la jueza de Garantías, Carolina Parra, considere la homologación.

Cabe destacar que a estas reuniones informativas no solo han ido los damnificados, sino también los abogadas que se han presentado como querellantes, tanto Alejandra Iragorre, María Filomena Noriega y Fabiana Salinas. En la mañana de este martes se realizaron diferentes reuniones en Flagrancia (por más espacio) con grupos de 50 o 60 personas y entre esos grupos unas 3 o 4 personas se negaron a firmarlo. Desde la Justicia expresaron que ante la mayoría de la firmas se avanzaría con el acuerdo.

Se espera que entre el final de esta semana y el principio de la próxima se realice la audiencia de homologación. De ser aceptado por la magistrada, se dictaría la libertad inmediata de los tres detenidos, quienes deberán cumplir estrictamente con el primer pago en un plazo de 15 días para no caer en un incumplimiento que los devuelva al Penal de Chimbas.

Fuentes judiciales manifestaron que con los damnificados que no aceptaron el acuerdo, deberán seguir vía Civil por daños y perjuicios en contra de los tres sospechosos de la firma Branka Motors.

Los hechos investigados contra Branka Motors

La fiscalía, representada por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco de UFI Delitos Informáticos y Estafas, sostiene que los tres imputados no lideraban un emprendimiento fallido, sino una "estructura comercial aparente" diseñada para captar fondos mediante un engaño planificado. El perjuicio económico se estima en $509.543.000, afectando a 348 víctimas.

A diferencia de los esquemas Ponzi tradicionales que prometen rentabilidad de dinero, Branka Motors utilizaba la promesa de entrega de motocicletas. Montaron una agencia con marketing agresivo, cartelería, flyers y presencia en redes sociales para inducir a error sobre la viabilidad del negocio. Los beneficios (entregas de motos o reintegros) a los primeros clientes no provenían de ganancias reales, sino del dinero aportado por los nuevos ingresantes.

Otro de los puntos más reveladores de la investigación es que la firma compraba motos a proveedores a un precio mayor del que luego las vendía al público (por ejemplo, compraban en $1.300.000 y vendían en $1.200.000). Según la fiscalía, esto demuestra que no había intención de un negocio serio, sino una maniobra de ejecución rápida para captar efectivo masivo.

La investigación sugiere que el destino final de la maniobra era el vaciamiento de fondos. Los imputados ya planeaban abrir un nuevo comercio bajo el nombre de "Emebe", lo que para la acusación confirma la intención de abandonar Branka Motors una vez saturado el esquema.

El hecho ahora está siendo investigado como estafa, bajo la modalidad de defraudación por engaño en 348 hechos en concurso real.