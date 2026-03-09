martes 10 de marzo 2026

Ataque en vivienda

Una anciana dejó su casa por un par de días para refaccionarla y ladrones se la desmantelaron

El hecho sucedió el fin de semana. Ella se mudó para hacer remodelaciones y en la noche entraron ladrones. Le robaron los electrodomésticos y hasta un sillón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Delincuentes aprovecharon que una anciana de Rawson se ausentó de su casa por unos días para refaccionarla y entraron a la vivienda para saquearla. Casi la dejaron vacía. Se llevaron una docena de electrodomésticos, también un sillón y mercadería.

Se cree que actuaron varias personas, de otra manera no se explica cómo fue que se llevaran tantas cosas de la vivienda de esa señora de apellido Delaude, de 75 años, revelaron fuentes policiales. El hecho sucedió el sábado último en la madrugada en el domicilio de la anciana, situado en calle Esmeralda, en Villa Inés, Rawson, en jurisdicción de la Comisaría 25ta.

La abuela contó que se había ausentado del domicilio desde hacía dos días porque la vivienda estaba siendo remodelada. El sábado a la mañana fue alertada por vecinos que observaron la ventana del frente forzada y, al llegar al lugar, descubrió que desconocidos habían entrado y revuelto todo el interior de la casa.

Denunció que los ladrones se llevaron una heladera marca Patrick, un anafe, una pava eléctrica, un horno microondas, un secarropas, un sillón de madera, dos televisores —uno Smart y otro de 42 pulgadas— además de mercadería, ropa y varios electrodomésticos más pequeños. Ahora los investigadores de la Comisaría 25ta y la UFI Delitos contra la Propiedad buscan pistas para identificar a los autores del saqueo.

Temas
Dejá tu comentario

Ataque en vivienda

Una anciana dejó su casa por un par de días para refaccionarla y ladrones se la desmantelaron