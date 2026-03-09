Baigorrí en Paren las Rotativas: la nota a la Justicia sanjuanina, su impronta personal en la gestión y el "paso firme" en el acueducto gate

El fiscal general de San Juan, Guillermo Baigorrí, pasó por el programa Paren las Rotativas, de Tiempo Streaming, y habló sobre su estilo de gestión al frente del Ministerio Público Fiscal, la percepción social sobre la Justicia y el avance de la investigación conocida como “Acueducto Gate”.

Durante la entrevista con Sebastián Saharrea y Natalia Caballero, Baigorrí se refirió al cambio de etapa que atraviesa el organismo tras la muerte de Eduardo Quattropani, quien durante años condujo la estructura del Ministerio Público.

El actual fiscal general reconoció el liderazgo que tenía su antecesor y la forma en que concentraba la conducción de distintas áreas, pero explicó que su idea es avanzar hacia un funcionamiento más institucional y con mayor trabajo en equipo. En ese sentido, planteó que busca fortalecer la división de tareas y la profesionalización dentro de las unidades fiscales.

En este marco, también habló sobre la relación entre la Justicia y la sociedad. Admitió que el Poder Judicial arrastra una mala imagen pública, aunque sostuvo que parte de esa percepción responde a exigencias mayores sobre el sector y también a ciertos prejuicios instalados. Según explicó, uno de los desafíos es recuperar la confianza social con mayor transparencia y con decisiones que puedan ser comprendidas por la ciudadanía.

En ese marco, señaló que el Ministerio Público trabaja en herramientas para mejorar el acceso a la información, entre ellas el desarrollo de una página web que permita a los denunciantes seguir el estado de sus causas. También mencionó la necesidad de avanzar hacia resoluciones judiciales con lenguaje más claro, para evitar que las decisiones queden restringidas al ámbito técnico.

El avance del “Acueducto Gate”

Durante la entrevista también fue consultado por la causa conocida como Acueducto Gate, que investiga presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum.

La investigación analiza la contratación y la calidad de los caños utilizados en el proyecto, que involucró a la empresa Krah América Latina S.A., vinculada a Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac.

Baigorrí explicó que se trata de un expediente complejo, con gran cantidad de documentación técnica, informes de especialistas y análisis de materiales. Por ese motivo, señaló que la investigación requiere un trabajo detallado y con asistencia técnica para interpretar los aspectos vinculados a la obra.

En ese contexto, sostuvo que el objetivo es avanzar en la causa con seriedad y sin apresuramientos, pero manteniendo el rumbo de la investigación.

La nota a la Justicia sanjuanina

Sobre el final de la entrevista, el fiscal general también fue consultado por el desempeño del Poder Judicial en la provincia. Baigorrí consideró que en los últimos años hubo avances vinculados a la digitalización de expedientes, la creación de nuevos tribunales y la implementación de la oralidad en distintos fueros.

Si bien reconoció que existen áreas a mejorar y que los casos de mayor repercusión pública suelen generar mayores cuestionamientos, evaluó que la Justicia sanjuanina muestra un buen desempeño en comparación con otras provincias.

Ante la consulta puntual sobre qué calificación le pondría al sistema judicial local, el fiscal general respondió que “mínimo siete”.