En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

Un trágico siniestro vial ocurrido en Chimbas se cobró la vida de un joven de 23 años durante la noche de este domingo. El fatal episodio tuvo lugar aproximadamente a las 23:00 horas en la intersección de calle Jehan y el callejón Castro.

UFI Genérica Detuvieron a dos hombres en Chimbas, acusados de un ataque a tiros: secuestraron cocaína y aves autóctonas en los allanamientos

Villa El Salvador Detuvieron a un hombre acusado de entrar a la casa de una jubilada en Chimbas, mientras escapaba de la Policía

De acuerdo a los datos recabados por las autoridades, Leonela Carabajal, de 26 años, circulaba en una motocicleta de 110 cc acompañada por su hijo menor de edad . La mujer se desplazaba por calle Jehan con sentido hacia el norte y, en el momento en que intentaba realizar una maniobra para girar a la izquierda hacia el callejón Castro, fue embestida violentamente desde atrás por otro vehículo.

El segundo protagonista era una motocicleta marca Benelli de gran cilindrada, la cual era conducida por Lucas Rodríguez, de 23 años. Los informes preliminares indican que el joven circulaba en el mismo sentido y a gran velocidad, lo que habría imposibilitado evitar el impacto contra el rodado de menor porte.

Producto de la colisión, todos los involucrados debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Rawson. El joven Rodríguez ingresó al centro de salud en estado de inconsciencia y, a pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, falleció a las 23:45 horas debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Por su parte, Carabajal permanece internada tras ser intervenida quirúrgicamente por una fractura expuesta de fémur izquierdo, mientras que el menor de edad que la acompañaba fue asistido y ya recibió el alta médica.

En la causa intervienen los funcionarios judiciales de la UFI Delitos Especiales, encabezados por el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio.