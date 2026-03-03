Cayó en Chimbas tras robar un estudio jurídico a metros de Tribunales: un taxista fue clave para su detención

En un procedimiento donde la ayuda de un taxista fue clave, Mario Nicolás Giménez Riveros, de 20 años , terminó condenado tras protagonizar un robo en pleno corazón de la capital sanjuanina. El hecho tuvo lugar el pasado 27 de febrero, alrededor de las 10:10 horas, en el conocido estudio jurídico “Ulpiano”, ubicado en calle Laprida a escasos metros de la zona de Tribunales.

Comunicado Naturgy aseguró que no hay residuos peligrosos en el predio de Chimbas y defendió su accionar ante la Justicia

¡De los pelos! Irá al prisión tras robar un shampoo, un acondicionador y una crema humectante de un supermercado en Chimbas

Aprovechando que el abogado se había ausentado momentáneamente de su oficina para dirigirse a otro sector del inmueble, Giménez Riveros ingresó al despacho y sustrajo una notebook ASUS plateada. El dispositivo contaba con un sticker de un dibujo animado que lo hacía fácilmente identificable. El delincuente guardó la computadora dentro de una mochila negra que se encontraba en el lugar y huyó.

La caída del joven comenzó a gestarse una hora después en el interior del Barrio Conjunto XII, en Chimbas. Efectivos del Comando Radioeléctrico que realizaban tareas de prevención observaron un taxi del cual descendían dos sujetos. El chofer del vehículo, al notar la presencia policial, realizó un desesperado cambio de luces, señal de alerta utilizada por los trabajadores del volante ante una situación de peligro.

Al notar que los uniformados se acercaban, los sospechosos emprendieron una fuga a pie. Giménez Riveros, quien cargaba dos mochilas, fue perseguido por varias cuadras. En el trayecto, intentó descartar las mochilas y hasta se quitó la remera blanca que vestía para intentar cambiar su apariencia, pero fue interceptado y aprehendido a las 11:39 horas.

Al revisar los efectos descartados, los policías encontraron la notebook ASUS y una gran cantidad de documentación judicial, tarjetas y el DNI del letrado.

Finalmente, bajo la calificación de hurto, el caso fue abordado en Flagrancia. La investigación contó con la intervención del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal, Marcelo Bustos Meglioli. Tras el reconocimiento de los efectos por parte del damnificado, Giménez Riveros aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y lo condenaron a 3 meses de prisión.