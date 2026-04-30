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Sorpresa

Renunció una figura clave de Chimbas: quién ocupará su lugar

La salida fue confirmada a través de un mensaje en el que se destacó el balance de gestión y el agradecimiento al equipo. Desde este viernes, habrá reemplazo en el área.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Daniela Rodríguez.

Daniela Rodríguez.

Una sorpresiva renuncia en la Municipalidad de Chimbas tuvo lugar este jueves 30 de abril. Se trata de Matías Naranjo, quien dejó su cargo dentro de la subsecretaría de comunicación del departamento.

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El ahora exfuncionario explicó que su llegada al municipio había sido inicialmente por un mes, pero que finalmente se extendió durante un año completo. “Llegué para estar un mes el año pasado, y al final se transformó en un año entero de laburo compartido”, expresó.

En su despedida, Naranjo agradeció especialmente a la intendenta por la oportunidad brindada y destacó el vínculo con el equipo de trabajo. “Me llevo el mejor recuerdo. Gracias por el buen trato, la paciencia y por estar siempre del otro lado”, señaló.

Además informó que a partir de este viernes primero de mayo quien quedará a cargo de la comunicación oficial del municipio será Betty Puga, una reconocida comunicadora sanjuanina.

Finalmente, Naranjo reveló que su salida está vinculada a su regreso a Italia, país donde vivió los últimos años antes de su llegada en el 2025 a San Juan.

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