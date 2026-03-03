Detenido tras intentar llevarse 18 barras de hierro de una obra de construcción en Chimbas

Este lunes en la tarde, personal policial detuvo en Chimbas a un ladrón que intentó robarse 18 barras de hierro de una obra en construcción. El ladrón intentó escapar, pero los efectivos lo atraparon a tiempo.

Este sujeto, de 19 años, no actuó solo; sino con otros dos sujetos que sí lograron darse a la fuga. Este episodio fue alrededor de las 18:30 horas; la detención fue minutos después en el interior del barrio Centenario.

El sospechoso atrapado fue identificado como Diego Ezequiel Sarmiento, de 19 años, oriundo del barrio donde fue atrapado por la policía. Este quedó en la mira por el hurto de 18 varillas de 4,2mm de diámetro. Ahora deberá rendir cuentas por este delito en Flagrancia.

En este procedimiento actuó el agente Luciano Giménez de la Unidad Operativa Villa Mariano Moreno, el cabo Gastón Ríos y la agente Estefanía Bruna de comisaría 17ma.