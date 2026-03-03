martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Con las manos en la masa

Detenido tras intentar llevarse 18 barras de hierro de una obra de construcción en Chimbas

El detenido actuó con dos cómplices que lograron darse a la fuga. El aprehendido quedó a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-03 at 10.19.06

Este lunes en la tarde, personal policial detuvo en Chimbas a un ladrón que intentó robarse 18 barras de hierro de una obra en construcción. El ladrón intentó escapar, pero los efectivos lo atraparon a tiempo.

Lee además
El supuesto abuso sexual contra una menor ocurrió en la Línea D de la Red Tulum. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Investigación

Santa Lucía: el manoseo a una adolescente en un colectivo de la Red Tulum terminó con un detenido
le pego a su pareja mientras tenia a su hijo en brazos y quedo detenido en buenos aires
Tigre

Le pegó a su pareja mientras tenía a su hijo en brazos y quedó detenido en Buenos Aires

Este sujeto, de 19 años, no actuó solo; sino con otros dos sujetos que sí lograron darse a la fuga. Este episodio fue alrededor de las 18:30 horas; la detención fue minutos después en el interior del barrio Centenario.

El sospechoso atrapado fue identificado como Diego Ezequiel Sarmiento, de 19 años, oriundo del barrio donde fue atrapado por la policía. Este quedó en la mira por el hurto de 18 varillas de 4,2mm de diámetro. Ahora deberá rendir cuentas por este delito en Flagrancia.

En este procedimiento actuó el agente Luciano Giménez de la Unidad Operativa Villa Mariano Moreno, el cabo Gastón Ríos y la agente Estefanía Bruna de comisaría 17ma.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 10.19.06 (1)
Temas
Seguí leyendo

Comenzó el juicio contra el profesor acusado de abusar de dos alumnas de una escuela de 25 de Mayo

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital

Su sobrina fue a ayudarle en su panadería y él abusó de ella: pasará más de 3 años en la cárcel

Juzgan por quinta vez a un sanjuanino y lo envían directo al penal de Chimbas

Cayó en Chimbas tras robar un estudio jurídico a metros de Tribunales: un taxista fue clave para su detención

Un delincuente entró a robar a un taller de Capital y en la fuga dejó caer su documento

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un supuesto arreglo de proxenetas termino con un hombre quemado en capital
Gravísimo

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Causas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: Quiero ayudar a las personas video
Video

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: "Quiero ayudar a las personas"

Te Puede Interesar

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuando sale?
Soporte estatal

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuando sale?

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca video
Entrevista exclusiva

¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca

La apertura de sesiones de Orrego: los tres pilares destacados y un plus electoral
Discurso en la Legislatura

La apertura de sesiones de Orrego: los tres pilares destacados y un plus electoral

Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano video
Mano a mano imperdible

Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital
Gravísimo

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital