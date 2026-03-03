Cómo se encuentra el hombre quemado tras un presunto ajuste de cuentas de proxenetas en Capital

Un confuso episodio ocurrido el lunes por la noche en Capital mantiene en vilo a la Justicia y al ámbito policial. Un hombre fue rociado con alcohol y prendido fuego en medio de un presunto conflicto entre proxenetas . El caso, que comenzó envuelto en misterio cuando la víctima ingresó a un hospital con su cuerpo en llamas, ahora es investigado como presunta tentativa de homicidio.

Este martes al mediodía se conoció el nuevo parte médico. El paciente permanece internado en terapia intensiva del Hospital Marcial Quiroga -Rawson-, con diagnóstico de gran quemado y afección de la vía aérea, indicaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan. También aseguraron que el pronóstico es reservado y su estado es delicado. Hasta el momento, no se conoció la identidad del herido.

El hecho salió a la luz cuando el hombre llegó al Hospital Rawson en estado desesperante. Con el avance de la investigación, fuentes judiciales confirmaron que fue rociado con un líquido inflamable -presuntamente alcohol- y luego incendiado.

Según las primeras versiones, el ataque se habría originado tras una discusión con otro sujeto, en el marco de un supuesto arreglo entre proxenetas. Investigadores indicaron que existen pruebas que mostrarían al presunto agresor acercándose a la víctima acompañado por dos mujeres trans. En ese momento, habría rociado al hombre y provocado las llamas.

En un primer momento se señaló que el rostro era la zona más afectada por las quemaduras. Tras la atención inicial, el herido fue derivado al Hospital Marcial Quiroga, donde continúa internado bajo estricta supervisión médica.

La causa quedó en manos de la Justicia provincial, que intenta esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.