miércoles 3 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

"Pedime pan, pero no me robés": acusó a un hombre de querer llevarse sus cabras en Sarmiento y lo expuso en redes

El hecho ocurrió en las últimas horas en una finca y quedó registrado en un video que se viralizó en redes. El trabajador rural acusó al hombre de reiterados robos de cabras y lo enfrentó mientras lo filmaba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un cruce cargado de tensión en una finca de Sarmiento quedó registrado en un video que, con el correr de las horas, se multiplicó en redes sociales. Allí se ve a un trabajador rural interceptando a un hombre dentro del predio, a quien señala como responsable de reiterados faltantes de animales.

Lee además
Los perros que esperan al hombre en situación de calle que murió el pasado miércoles en la casa abandonada de Capital.
Tristeza

Dos perros siguen esperando al hombre que murió en la casa abandonada de Capital
quien era el hombre que murio en el choque de motos en chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

La escena comienza cuando el encargado detecta la presencia del sujeto en el campo y decide filmarlo. A medida que avanza la grabación, lo enfrenta y lo acusa de haber ingresado con intenciones de robo, vinculándolo directamente con la desaparición de cabras en jornadas recientes. En ese contexto, y con un tono que mezcla bronca y reproche, le plantea que podría haber pedido ayuda en lugar de llevarse los animales. “Si necesitabas algo, venías y lo pedías”, le insiste, antes de lanzar la frase que terminó viralizándose.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2062221219437408258&partner=&hide_thread=false

El trabajador también deja entrever que la situación no sería nueva. Según su propio relato, el faltante de ganado se habría repetido en los últimos días, lo que lo llevó a sospechar de la misma persona.

El episodio se extiende hasta que el acusado intenta retirarse del lugar. Mientras tanto, quien filma le advierte que las imágenes servirán como prueba y anticipa que dará aviso a la Policía para que intervengan en el caso.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital
Violencia

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital

La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna
Justicia

La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto
Evidencia

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto

Tras la advertencia de Kicillof, otros sectores se le animan a Mercado Libre
Polémica

Tras la advertencia de Kicillof, otros sectores se le animan a Mercado Libre

Dos policías fueron víctimas de un ladrón: les robaron la escopeta de su patrullero en Rawson
Exclusivo

Dos policías fueron víctimas de un ladrón: les robaron la escopeta de su patrullero en Rawson

Te Puede Interesar

El caso sanjuanino que estuvo cerca del final fatal y se debate en medio de un clima caldeado
Ni Una Menos

El caso sanjuanino que estuvo cerca del final fatal y se debate en medio de un clima caldeado

Por Luz Ochoa
El EPRE expuso en audiencia pública los criterios técnicos para la incorporación de nueva demanda minera a través de la infraestructura eléctrica de 500 kV en San Juan.
Audiencia pública

El EPRE fijó condiciones para el abastecimiento eléctrico de Vicuña: qué pidió

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil
Judiciales

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil

Este jueves, Diputados tratará el proyecto de ley para financiar el plan de infraestructura del Gobierno de San Juan
Legislatura

Este jueves, Diputados tratará el proyecto de ley para financiar el plan de infraestructura del Gobierno de San Juan

La sanjuanina Sara Toia se consagró subcampeona mundial de patinaje artístico en Italia
¡Gran actuación!

La sanjuanina Sara Toia se consagró subcampeona mundial de patinaje artístico en Italia