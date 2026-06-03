Un cruce cargado de tensión en una finca de Sarmiento quedó registrado en un video que, con el correr de las horas, se multiplicó en redes sociales. Allí se ve a un trabajador rural interceptando a un hombre dentro del predio, a quien señala como responsable de reiterados faltantes de animales.

Dolor Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

La escena comienza cuando el encargado detecta la presencia del sujeto en el campo y decide filmarlo. A medida que avanza la grabación, lo enfrenta y lo acusa de haber ingresado con intenciones de robo, vinculándolo directamente con la desaparición de cabras en jornadas recientes. En ese contexto, y con un tono que mezcla bronca y reproche, le plantea que podría haber pedido ayuda en lugar de llevarse los animales. “Si necesitabas algo, venías y lo pedías”, le insiste, antes de lanzar la frase que terminó viralizándose.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2062221219437408258&partner=&hide_thread=false "Pedime pan, pero no me robés": acusó a un hombre de querer llevarse sus cabras en Sarmiento y lo expuso en redes pic.twitter.com/CWEfe0kpol — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 3, 2026

El trabajador también deja entrever que la situación no sería nueva. Según su propio relato, el faltante de ganado se habría repetido en los últimos días, lo que lo llevó a sospechar de la misma persona.

El episodio se extiende hasta que el acusado intenta retirarse del lugar. Mientras tanto, quien filma le advierte que las imágenes servirán como prueba y anticipa que dará aviso a la Policía para que intervengan en el caso.