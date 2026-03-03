Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital

Este lunes por la noche ocurrió un confuso episodio en Capital. Un hombre llegó al Hospital Rawson prendido fuego y se desconocía totalmente el trasfondo. Con el correr de los días, se supo que el damnificado fue rociado con alcohol y prendido fuego, confirmaron fuentes judiciales.

Tribunales Comenzó el juicio contra el profesor acusado de abusar de dos alumnas de una escuela de 25 de Mayo

Con las manos en la masa Detenido tras intentar llevarse 18 barras de hierro de una obra de construcción en Chimbas

De acuerdo con las primeras versiones, el ataque se habría originado por un conflicto entre proxenetas. El damnificado mantuvo una discusión con otro sujeto, quien finalmente lo prendió fuego.

Según indicaron fuentes investigativas, existen pruebas que muestran al presunto agresor dirigiéndose hacia la víctima en compañía de dos mujeres trans. En ese momento, el atacante roció al hombre con un líquido inflamable y lo inició.

Si bien no se conoce con exactitud el grado de las lesiones, los informantes señalaron que la zona más afectada fue el rostro. Actualmente, el herido se encuentra internado en el Hospital Marcial Quiroga.

El caso quedó en manos de la Justicia y está siendo plenamente investigado para dar con los supuestos responsables. Hasta la última información, no se pudo confirmar si había denuncia radicada o detenidos en la causa.