martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gravísimo

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital

Este grave episodio ocurrió este lunes por la noche. Las cámaras de seguridad mostraron el momento del ataque. La Justicia investiga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este lunes por la noche ocurrió un confuso episodio en Capital. Un hombre llegó al Hospital Rawson prendido fuego y se desconocía totalmente el trasfondo. Con el correr de los días, se supo que el damnificado fue rociado con alcohol y prendido fuego, confirmaron fuentes judiciales.

Lee además
detenido tras intentar llevarse 18 barras de hierro de una obra de construccion en chimbas
Con las manos en la masa

Detenido tras intentar llevarse 18 barras de hierro de una obra de construcción en Chimbas
comenzo el juicio contra el profesor acusado de abusar de dos alumnas de una escuela de 25 de mayo
Tribunales

Comenzó el juicio contra el profesor acusado de abusar de dos alumnas de una escuela de 25 de Mayo

De acuerdo con las primeras versiones, el ataque se habría originado por un conflicto entre proxenetas. El damnificado mantuvo una discusión con otro sujeto, quien finalmente lo prendió fuego.

Según indicaron fuentes investigativas, existen pruebas que muestran al presunto agresor dirigiéndose hacia la víctima en compañía de dos mujeres trans. En ese momento, el atacante roció al hombre con un líquido inflamable y lo inició.

Si bien no se conoce con exactitud el grado de las lesiones, los informantes señalaron que la zona más afectada fue el rostro. Actualmente, el herido se encuentra internado en el Hospital Marcial Quiroga.

El caso quedó en manos de la Justicia y está siendo plenamente investigado para dar con los supuestos responsables. Hasta la última información, no se pudo confirmar si había denuncia radicada o detenidos en la causa.

Temas
Seguí leyendo

Su sobrina fue a ayudarle en su panadería y él abusó de ella: pasará más de 3 años en la cárcel

Juzgan por quinta vez a un sanjuanino y lo envían directo al penal de Chimbas

Cayó en Chimbas tras robar un estudio jurídico a metros de Tribunales: un taxista fue clave para su detención

Un delincuente entró a robar a un taller de Capital y en la fuga dejó caer su documento

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

Dictaron la prisión preventiva para el presunto ladrón que entró a una abastera de carne y robó $3.000.000

Albardón: entraron a la casa de un policía retirado y se llevaron una pistola y municiones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
juzgan por quinta vez a un sanjuanino y lo envian directo al penal de chimbas
Un viejo conocido

Juzgan por quinta vez a un sanjuanino y lo envían directo al penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Causas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: Quiero ayudar a las personas video
Video

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: "Quiero ayudar a las personas"

Te Puede Interesar

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuando sale?
Soporte estatal

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuando sale?

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca video
Entrevista exclusiva

¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca

La apertura de sesiones de Orrego: los tres pilares destacados y un plus electoral
Discurso en la Legislatura

La apertura de sesiones de Orrego: los tres pilares destacados y un plus electoral

Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano video
Mano a mano imperdible

Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital
Gravísimo

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital