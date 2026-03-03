Su sobrina fue a ayudarle en su panadería y él abusó de ella: pasará más de 3 años en la cárcel

Una nena, como hacía todos los fines de semana, se dirigía a la casa de su prima para pasar los días con ella; pero un día de mayo de 2025 ocurrió lo peor: su tío abusó de ella. El individuo aprovechó que estaban solos en la vivienda, la engañó diciéndole que lo ayudara en su panadería y la ultrajó.

La menor les contó a sus padres lo que había pasado y se realizó la denuncia correspondiente. Este hombre quedó detenido a los días (ya que había sido sentenciado en dos ocasiones) y tuvo la audiencia de formalización, donde quedó imputado por abuso sexual simple.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 09.27.48 (1) Fiscal de UFI ANIVI, Ingrid Schott

En aquella ocasión recuperó la libertad y comenzó a ser investigado. Tras casi un año, la semana pasada inició el juicio contra el implicado, identificado como A.R. El debate fue presidido por el juez Alberto Caballero; en representación de la Fiscalía de UFI ANIVI estuvo la fiscal Ingrid Schott, y como defensor del acusado, Carlos Rivadeo.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 09.27.47 (1) Juez Alberto Caballero

Tras un breve debate, ya que había pocos testigos, el magistrado Caballero dio a conocer su veredicto este martes. El juez condenó a A.R. a la pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de abuso sexual simple, agravado por ser el encargado de la guarda.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 09.27.48 Abogados defensores: Carlos Rivadeo y Jorge Videla.

Fuentes judiciales manifestaron que A.R. ya tenía dos fallos previos en su contra. En 2022 recibió la primera pena, de 6 meses en suspenso, y al poco tiempo volvió a ser aprehendido por un hecho de violencia de género. Le dieron otros 6 meses, pero esta vez de cumplimiento efectivo, por lo que se unificó en una pena única de 1 año, la cual fue cumplida a mitad de 2023.