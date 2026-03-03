martes 3 de marzo 2026

San Juan

Su sobrina fue a ayudarle en su panadería y él abusó de ella: pasará más de 3 años en la cárcel

El acusado es un sujeto que ya tenía dos condenas en su contra. Al debate llegó en libertad, pero ahora se fue esposado al penal de Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan


Una nena, como hacía todos los fines de semana, se dirigía a la casa de su prima para pasar los días con ella; pero un día de mayo de 2025 ocurrió lo peor: su tío abusó de ella. El individuo aprovechó que estaban solos en la vivienda, la engañó diciéndole que lo ayudara en su panadería y la ultrajó.

La menor les contó a sus padres lo que había pasado y se realizó la denuncia correspondiente. Este hombre quedó detenido a los días (ya que había sido sentenciado en dos ocasiones) y tuvo la audiencia de formalización, donde quedó imputado por abuso sexual simple.


Fiscal de UFI ANIVI, Ingrid Schott

Fiscal de UFI ANIVI, Ingrid Schott

En aquella ocasión recuperó la libertad y comenzó a ser investigado. Tras casi un año, la semana pasada inició el juicio contra el implicado, identificado como A.R. El debate fue presidido por el juez Alberto Caballero; en representación de la Fiscalía de UFI ANIVI estuvo la fiscal Ingrid Schott, y como defensor del acusado, Carlos Rivadeo.


Juez Alberto Caballero

Juez Alberto Caballero

Tras un breve debate, ya que había pocos testigos, el magistrado Caballero dio a conocer su veredicto este martes. El juez condenó a A.R. a la pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de abuso sexual simple, agravado por ser el encargado de la guarda.


Abogados defensores: Carlos Rivadeo y Jorge Videla.

Abogados defensores: Carlos Rivadeo y Jorge Videla.

Fuentes judiciales manifestaron que A.R. ya tenía dos fallos previos en su contra. En 2022 recibió la primera pena, de 6 meses en suspenso, y al poco tiempo volvió a ser aprehendido por un hecho de violencia de género. Le dieron otros 6 meses, pero esta vez de cumplimiento efectivo, por lo que se unificó en una pena única de 1 año, la cual fue cumplida a mitad de 2023.


