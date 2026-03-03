martes 3 de marzo 2026

Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

El SMN prevé ráfagas de hasta 59 km/h, mientras que Meteored anticipa viento sostenido y posible lluvia débil para las próximas horas. En la nota, los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Después del fuerte ventarrón del último lunes que obligó a la intervención de Bomberos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un nuevo cambio en las condiciones del tiempo para San Juan. Según indicaron, el viento Sur volverá a hacerse sentir y marcará un descenso de la temperatura en la provincia.

Según el SMN, el miércoles 4 de marzo comenzará ligeramente nublado, con una mínima de 15°C, reflejando el ingreso de una masa de aire más fría. Durante la mañana el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, pero hacia la tarde y la noche se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%.

La temperatura máxima alcanzaría los 32°C en horas de la tarde, antes de que el viento del sector Sur y Sudeste se intensifique. Se esperan velocidades entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían oscilar entre los 51 y 59 km/h, especialmente durante la segunda mitad del día.

image

En la misma línea, el portal Meteored anticipa que el viento comenzará a intensificarse desde el mediodía. Para las 14 se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, mientras que entre las 17 y las 19 el viento del Sudeste podría oscilar entre 47 y 51 km/h. Hacia la noche, las condiciones se mantendrían inestables, con probabilidad de lluvia débil alrededor de las 22 y temperaturas en descenso, que rondarán los 24°C y bajarán hasta los 23°C hacia la medianoche.

Para el jueves 5 de marzo, en tanto, el panorama será mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias (0 a 10%). La mínima será de 18°C y la máxima descenderá a 25°C, consolidando el alivio térmico. Los vientos soplarán del Sur y Sudeste entre 13 y 22 km/h, indicaron.

El antecedente más cercano fue el del lunes por la noche, cuando el viento Sur derribó un enorme pino en el barrio Difunta Correa, en Santa Lucía. El árbol cayó sobre calle Huarpe y bloqueó completamente el tránsito. Bomberos Voluntarios trabajaron para despejar la calzada y, si bien no hubo heridos, se registraron daños en cables de electricidad e internet.

