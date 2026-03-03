martes 3 de marzo 2026

Calendario

ANSES marzo 2026: quiénes cobran HOY y cuánto reciben jubilados y pensionados

Marzo llega con aumento para jubilados y pensionados. ANSES activó el calendario de pagos con una suba del 2,88% y mantiene el bono de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de marzo 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, con haberes actualizados tras el último dato de inflación difundido por el INDEC.

anses anuncio que auh recibe un nuevo aumento en marzo: consulta cuanto cobras
Importante

Anses anunció que AUH recibe un nuevo aumento en marzo: consultá cuánto cobrás
anses confirmo el pago del bono de 70 mil pesos para jubilados y pensionados
Importante

ANSES confirmó el pago del bono de 70 mil pesos para jubilados y pensionados

La actualización se realiza bajo el esquema de movilidad mensual vigente. En marzo, los ingresos previsionales registran un aumento del 2,88%, en línea con la inflación informada oficialmente.

Con esta suba, el haber mínimo pasa a ser de $369.600,87. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente sin modificaciones desde marzo de 2024. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán un total de $439.600,87 este mes.

En tanto, la jubilación máxima asciende a $2.487.063,96. En este caso, no corresponde el cobro del bono adicional.

La actualización alcanza a jubilaciones contributivas, pensiones, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC).

Quiénes cobran hoy según ANSES

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

  • Primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo (todas las terminaciones de DNI).

  • Segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo (todas las terminaciones de DNI).

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 9 de febrero al 12 de marzo.

Desde ANSES recordaron que los pagos se realizan según la terminación del DNI y que el cronograma completo puede consultarse en los canales oficiales.

