ANSES marzo 2026: quiénes cobran HOY y cuánto reciben jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de marzo 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, con haberes actualizados tras el último dato de inflación difundido por el INDEC.
Marzo llega con aumento para jubilados y pensionados. ANSES activó el calendario de pagos con una suba del 2,88% y mantiene el bono de $70.000 para quienes perciben la mínima.
La actualización se realiza bajo el esquema de movilidad mensual vigente. En marzo, los ingresos previsionales registran un aumento del 2,88%, en línea con la inflación informada oficialmente.
Con esta suba, el haber mínimo pasa a ser de $369.600,87. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente sin modificaciones desde marzo de 2024. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán un total de $439.600,87 este mes.
En tanto, la jubilación máxima asciende a $2.487.063,96. En este caso, no corresponde el cobro del bono adicional.
La actualización alcanza a jubilaciones contributivas, pensiones, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC).
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
Primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo (todas las terminaciones de DNI).
Segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo (todas las terminaciones de DNI).
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: del 9 de febrero al 12 de marzo.
Desde ANSES recordaron que los pagos se realizan según la terminación del DNI y que el cronograma completo puede consultarse en los canales oficiales.