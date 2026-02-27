viernes 27 de febrero 2026

Servicio

La Ayuda Escolar 2026 tendrá un piso de $85.000 y un refuerzo extraordinario en marzo: quiénes la reciben

A través de un decreto, el Poder Ejecutivo dispuso un complemento por única vez. La medida será instrumentada por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los montos y beneficiarios de la Ayuda Escolar 2026.

Los montos y beneficiarios de la Ayuda Escolar 2026.

Este viernes, el Gobierno nacional oficializó la implementación de un refuerzo adicional y excepcional que se abonará junto con la Asignación por Ayuda Escolar Anual en marzo de 2026. La decisión apunta a sostener los ingresos de las familias frente a los gastos que implica el comienzo de clases.

La medida fue establecida mediante el Decreto 115/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según lo dispuesto, el refuerzo consistirá en el pago de la suma necesaria para que cada beneficiario alcance un mínimo de $85.000 por hijo.

En los casos en que el monto habitual de la ayuda escolar sea inferior a esa cifra, el Estado abonará la diferencia correspondiente. Si la prestación ya iguala o supera ese valor, no habrá complemento adicional.

En los considerandos, el Ejecutivo argumentó que, ante el impacto económico del inicio del ciclo lectivo, resulta pertinente otorgar un apoyo extraordinario por única vez, en simultáneo con el pago masivo de la asignación.

La Ayuda Escolar Anual, prevista en la Ley 24.714, se paga cada marzo por cada hijo que asista regularmente a establecimientos de educación inicial, primaria, secundaria o de educación diferencial, tanto de gestión pública como privada con reconocimiento oficial. En el caso de hijos con discapacidad, no rige límite de edad siempre que se acredite la escolaridad.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar

El beneficio alcanza a:

  • Niños y adolescentes de entre 4 y 17 años inclusive que acrediten condición de alumno regular.
  • Estudiantes que concurran a establecimientos educativos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.
  • Hijos con discapacidad, sin límite etario, con escolaridad certificada.

La prestación comprende a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la AUH, beneficiarios del SIPA, pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, entre otros regímenes.

Topes de ingresos vigentes

La ANSES mantiene límites de ingresos para determinar el acceso a las asignaciones familiares. Con la actualización de febrero de 2026, los valores máximos son:

  • Tope de Ingreso del Grupo Familiar: $5.292.758.
  • Tope por integrante del grupo familiar: $2.646.379.

Si el grupo familiar supera alguno de estos límites, queda excluido del cobro. No obstante, en el caso de hijos con discapacidad, no se aplican restricciones de ingresos.

Nuevos montos de asignaciones desde marzo

Desde marzo de 2026, las asignaciones familiares se actualizan con un incremento del 2,88% por movilidad mensual, en línea con el índice de inflación informado por el INDEC.

Con esta suba, la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $132.814 por hijo, y a $172.659 para quienes residan en la Zona 1. Los mismos importes se aplican a la asignación por embarazo para protección social.

Para trabajadores registrados, titulares de prestación por desempleo, monotributistas, veteranos de guerra, jubilados y pensionados con hijos de hasta 18 años, los valores por hijo quedan establecidos según el ingreso del grupo familiar:

  • Hasta $1.028.268: $66.414.
  • Entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $44.799.
  • Entre $1.508.055,01 y $1.741.100: $27.097.
  • Entre $1.741.100,01 y $5.445.190: $13.980.

La normativa también precisa que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.722.595, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones, aun cuando la suma total no supere el tope general.

Fuente: Ámbito

