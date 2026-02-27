La vacuna contra la "supergripe" H3N2 que se aplicará en Argentina: cómo y dónde se creó

La vacuna se recomienda para los que tengan factores de riesgo entre los 2 y los 64 años.

El Ministerio de Salud de la Nación anunció esta semana el comienzo anticipado de la distribución de las vacunas contra la gripe estacional. Este año tiene como particularidad el subclado K de la gripe A (H3N2), que en el hemisferio norte ha sido más contagioso y letal. El objetivo es que las provincias empiecen a vacunar a comienzos de marzo con este fármaco diseñado para hacerle frente a la llamada “supergripe”.

Una fuente vinculada a la producción de la vacuna en el país confirmó a Clarín que la misma incluye un componente que protege contra la nueva variante, a partir de que la Organización Mundial de la Salud analizara que la cepa “Singapur” genera anticuerpos neutralizantes contra el subclado K. “Sería de esperar que la vacuna en el hemisferio sur proteja mejor de lo que lo hizo en el hemisferio norte”, agregó la fuente.

Esto es porque cuando la epidemia de gripe se desató en el hemisferio norte, agarró a la vacuna entonces vigente a "contrapié". La nueva todavía no se había desarrollado, que es la que surge de las cepas circulantes en el hemisferio opuesto durante la temporada invernal que luego servirán de referencia a la otra parte del planeta.

La producción del fármaco trivalente para el Estado es realizada por el laboratorio SCL Seqirus, uno de los más grandes fabricantes de vacunas contra la influenza del mundo, cuya filial argentina se encuentra en Olivos. Y desarrolla la tetravalente para el mercado privado. La OMS había definido en septiembre pasado cuál debía ser la composición de la nueva vacuna y desde entonces comenzó la tarea que en pocos días culminará en los brazos de los argentinos que quieran inmunizarse.

Este 24 de febrero la ANMAT dio a conocer los lotes de vacunas antigripales liberados, entre los que se encuentran 14 de Seqirus S.A y dos de Abbott Argentina S.A. El Ministerio de Salud comenzó a distribuir en las provincias la primera tanda de casi 800 mil dosis.

El recorrido hasta la obtención del fármaco se inició con la selección de una cepa aislada en España. El Centro Nacional de la Gripe de Valladolid fue elegido por la OMS para tomar la muestra clave que integra la fórmula de la vacuna. “Esta cepa del subtipo A (H3N2) fue seleccionada como “una de las muestras de referencia para la vacuna estacional de gripe del hemisferio sur para la temporada 2026, basándose en la representatividad de este virus dentro del subclado J.2.4”, explicaron fuentes de ese centro.

Allí reciben entre 5.000 y 8.000 muestras al año para realizar análisis de subtipos, linajes y resistencias a los antivirales. Hacen una selección de las que creen más representativas de cada temporada y las remiten a su centro de referencia, en Londres, donde secuencian las cepas y seleccionan algunas que, por sus características, son muy prevalentes o muy representativas de lo que circula en el hemisferio.

Del laboratorio al brazo

Así, la A/Valladolid/1187/2025 forma parte de este selecto grupo, al haber sido elegida por la OMS como una de las cepas de referencia para la vacuna estacional de gripe del hemisferio sur, “debido a que jugar un papel esencial para observar la dinámica de la protección en humanos”. Según explicó el Diario de Valladolid, “la cepa vallisoletana es un virus similar a las cepas vacunales seleccionadas actualmente para las vacunas de huevo embrionado y la vacuna de células, ambos sistemas de producción de vacunas, provenientes de Singapur y Sídney. Por ello ha sido destacada para formar parte de las cepas representativas de las vacunas antigripales”.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional difundido el lunes, en Argentina se ha registrado hasta el momento un total de 58 casos de la “supergripe” H3N2. Los distritos con mayor cantidad de contagios son Mendoza (9), Santa Cruz (8), Ciudad de Buenos Aires (7) y provincia de Buenos Aires (6).

La vacuna contra la gripe estará disponible desde marzo en las diferentes provincias. En Ciudad de Buenos Aires, desde el 9 y en territorio bonaerense, desde el 11. En otros distritos la campaña comenzará unos días antes. La recomendación es para los bebés de 6 a 24 meses (dos dosis separadas al menos de 4 semanas); entre los 2 y 64 años con factores de riesgo (una dosis anual); mayores de 65 años (una dosis anual); embarazadas y puérperas; personal estratégico y de salud (una dosis anual).

FUENTE: Clarín