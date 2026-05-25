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¿Una farsa?

Salió a la luz un informe sobre los efectos adversos de la vacuna del COVID en niños que se ocultó en Estados Unidos

La evaluación de estos efectos se hizo sobre la vacunación con dosis de Pfizer y Moderna. La FDA de EE.UU. había asociado a fines de 2025 las vacunas con muertes de niños. Pero ahora, 6 meses después, se supo que no se pudo establecer un vínculo directo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Según un informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que permaneció oculto durante seis meses -y ahora trascendió de manera discreta-, la afirmación oficial a fines del año pasado sobre el hecho de que diez niños habían muerto en Estados Unidos a causa de la vacuna del Covid no tendría fundamento suficiente.

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Ocurrió que en las últimas horas, a través de algunos medios de comunicación estadounidenses como la NBC, se pudo conocer detalles de este memorándum de la FDA en el que básicamente la conclusión es que no se puede establecer una relación directa entre la aplicación de las vacunas y las muertes en cuestión.

Allí se asegura que cinco muertes estuvieron “posiblemente” relacionadas con las vacunas, y dos estuvieron “probablemente” relacionadas. En su momento, el entonces director de vacunas de la FDA Vinay Prasad vinculó directamente las muertes infantiles con la vacuna del Covid, sin dar a conocer detalles ni fundamentos. Los mismos, revelados ahora, tienen fecha del 5 de diciembre de 2025.

No hubo ninguna muerte que pudiera considerarse “seguramente” relacionada con las vacunas del Covid, según dice el informe. Y contextualiza con el dato de que para el 14 de agosto de 2025 -fecha límite para la revisión- se habían administrado más de 95 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y más de 42 millones de la de Moderna a niños menores de 12 años en Estados Unidos.

En su momento, las declaraciones de Prasad se utilizaron para justificar los cambios propuestos en el proceso de revisión de vacunas por parte de la FDA. Además, la difusión en diciembre de aquella información reforzó la iniciativa del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., de dejar de recomendar el uso de la vacuna del Covid en niños y embarazadas.

Ahora la nueva información trascendió a través de una carta que el senador republicano Ron Johnson le envió a Kennedy Jr. para solicitarle más datos sobre los efectos adversos de la vacuna del Covid en niños en pos de la transparencia sobre la seguridad de la misma. Del texto de la misiva se desprende que Ronson supone que debe haber más evidencia que la que él mismo adjunta tras haber tenido acceso, pero que no se estaría difundiendo.

“Sugerir que hubo una gran cantidad de niños muertos a causa de la vacuna, en mi opinión, va más allá de lo que parece indicar la evidencia en este informe. No hay forma de estar seguros, a menos que encontremos algún marcador específico de la vacuna”, le dijo a la NBC Jesse Goodman, ex científico jefe de la FDA y especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Georgetown. Aunque no descartó que pueda haber muertes asociadas a la vacuna.

Qué analizó la FDA

Según el documento que se conoció, la FDA revisó 96 informes de muertes infantiles presentados al Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS), que es un sistema de seguridad en el que cualquier persona -sean médicos o pacientes- puede informar sobre efectos adversos que ocurran después de la vacunación. Sin embargo, los informes por sí solos no significan que la vacuna haya causado el problema.

Tras revisar los casos, la FDA informó que no se pudo determinar con certeza si alguno de los casos estaba relacionado con la vacunación contra el Covid, por lo que las conclusiones difieren de la descripción que había hecho Prasad. En la mayoría de los casos los efectos adversos estaban vinculados a casos de miocarditis.

La diferencia entre posibilidad y certeza es, según explica el informe, que “los casos posibles también podrían explicarse por causas alternativas”. Las clasificaciones se basaron en los criterios de la Organización Mundial de la Salud, que establece que para los casos “posibles”, “puede haber otra explicación igualmente probable para el evento”. Mientras que los casos “probables”, señaló la FDA, “no se atribuyen” a causas alternativas pero “no se puede descartar” una causa alternativa.

¿Qué otra causa pudo haber provocado la miocarditis en los niños que murieron de no haber sido la vacuna? Ofer Levy, director del Programa de Vacunas de Precisión del Hospital Infantil de Boston, explica en el reporte de la NBC que el riesgo de miocarditis por la vacunación contra la Covid es de hasta 100 casos por millón de dosis. Pero recalcó que las infecciones son la principal causa de la miocarditis.

Agrega que “existe una variedad de infecciones comunes, principalmente virales, que pueden desencadenar este tipo de inflamación del corazón”. Esto incluye virus como el Covid, así como el herpesvirus humano 6 y el parvovirus B19. Y que también puede ser causada por diversas infecciones bacterianas y fúngicas.

Fuente: Clarín

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