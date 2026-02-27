"Tener ELA es una mierda", el último y conmovedor artículo que escribió Darío Lopérfido

Darío Lopérfido, exdirector del Teatro Colón, gestor cultural y figura clave en la escena artística argentina tristemente fallecido este viernes, publicó a finales del año pasado un crudo y descarnado testimonio sobre cómo transitaba la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En el artículo, difundido en la revista Seúl, Lopérfido reveló sin eufemismos el deterioro progresivo, la pérdida de autonomía y la redefinición de su identidad personal atravesada por la enfermedad.

La ELA es una patología neurodegenerativa que avanza sin miramientos y sin ofrecer tregua. Para Lopérfido, que era ateo, escéptico y enemigo de los discursos heroicos alrededor de la enfermedad, no existía espacio para el optimismo impostado ni para la épica del “luchar hasta el final”.

LOPÉRFIDO

“Tener ELA es una mierda. No por la posibilidad de morir, que me tiene sin cuidado. La vejez me resulta odiosa; morir sin atravesar esa catástrofe humana, en cambio, me parece un alivio”, relató Lopérfido en el comienzo de un texto duro y escrito desde el más profundo sentimiento.

En otro de sus reglones, Darío expuso sin ningún tipo de floritura: "La ELA no te deja nada de glamour. Caminás pésimo, la voz se te vuelve de borracho y comés con el riesgo de que se te caiga la baba".

Desde ese punto, desplegó un relato que se aleja de cualquier intento de suavizar el impacto del diagnóstico.