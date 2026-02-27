viernes 27 de febrero 2026

Justicia

Caso Kim Gómez: pidieron 23 años y 4 meses de prisión para el joven acusado del homicidio

El próximo 16 de marzo se conocerá la sentencia.

Por Agencia NA
image

El juicio por Kim Gómez, la niña asesinada en febrero de 2025 en La Plata, se extenderá hasta el próximo 16 de marzo, cuando se conocerá el veredicto contra el imputado de 18 años, que es juzgado en el Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil porque tenía 17 al momento del hecho.

La parte damnificada solicitó una pena de 23 años y 4 meses, mientras que la defensa dejó de lado la teoría del homicidio culposo y solicitó 7 años. Discusión que se comenzará a definir el próximo miércoles 4 de marzo en un adelanto del veredicto final.

Con la etapa de alegatos finalizada este 27 de febrero, el fallo se conocerá a mitad de marzo, una vez valoradas las pruebas frente a los jueces Marcelo Giorgis, mientras que el pedido de la querella se realizó por la aplicación de un concurso real de delitos, tanto de “homicidio en ocasión de robo”, así como “robo en poblado y en banda”.

Anteriormente, Florencia Barraza, la progenitora, declaró en el debate oral y público en el que se determinó la responsabilidad del joven de -actualmente- 18 años y recordó los momentos previos al crimen de su hija.

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima se encontraba junto a su madre en el barrio Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles el Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.

En su declaración, la madre de la menor recordó cuando los malhechores la obligaron a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad.

Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, habría intentado descender, pero quedó enganchada, por lo que fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.

La huida terminó cuando los malvivientes chocaron contra un poste de luz, provocaron que el vehículo cayeran en una zanja, y corrieron hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.

En conversación con este medio y tras la audiencia en donde declararon cinco testigos, Marcos Gómez, el padre de la niña calificó de “duro” el desarrollo del juicio e indicó: “Es muy difícil presenciar todo eso”.

El hombre consideró que “está todo muy claro” porque “hay muchas pruebas así que solo queda esperar", así como expresó su tristeza por el primer aniversario que se cumple del hecho: “Se hace muy duro”.

En el caso también está acusado un chico de 14 años, quien al ser no punible solo se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario.

