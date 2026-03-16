lunes 16 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Crimen de Kim Gómez: condenaron al joven a 23 años y cuatro meses de prisión

Se trata del muchacho de 18 años (al momento del crimen tenía 17) que atropelló y arrastró durante 15 años a la víctima el 25 de febrero de 2025 en La Plata.

Por Agencia NA
image

La Justicia de La Plata condenó este lunes a la pena de 23 años y cuatro meses de prisión al joven que asesinó a Kim Gómez durante un intento de robo.

Lee además
caso kim gomez: pidieron 23 anos y 4 meses de prision para el joven acusado del homicidio
Justicia

Caso Kim Gómez: pidieron 23 años y 4 meses de prisión para el joven acusado del homicidio
caso kim: declararon culpable al joven de 18 anos
Justicia

Caso Kim: declararon culpable al joven de 18 años

Se trata del muchacho de 18 años -al momento del crimen tenía 17- que el 25 de febrero de 2025 atropelló y arrastró durante 15 cuadras a la víctima en el barrio Altos de San Lorenzo.

El Tribunal de Responsabilidad Juvenil N°1 del Departamento Judicial de La Plata, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada, lo declaró culpable por el delito de homicidio en ocasión de robo.

La fiscalía había solicitado esa cantidad de años, al tiempo que la defensa pidió siete años al considerar que el hecho se trató de un homicidio culposo.

Por su parte, el adolescente de 14 años es inimputable por su edad y se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por el plazo de dos años.

El caso

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima se encontraba junto a su madre en el barrio Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles el Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.

Florencia Barraza, la madre de la menor, declaró en el juicio y recordó cuando los malhechores la obligaron a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad.

Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, habría intentado descender, pero quedó enganchada, por lo que fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.

La huida terminó cuando los malvivientes chocaron contra un poste de luz, provocaron que el vehículo cayeran en una zanja, y corrieron hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.

Temas
Seguí leyendo

Conocido ex futbolista argentino, a juicio por homicidio culposo

En Ushuaia: un turista estadounidense salió a caminar y apareció muerto

La Anmat prohibió la venta de una serie de maquillajes infantiles

Bancarios acordaron un aumento del 2,9% y el sueldo básico supera los $2.180.000

La jubilación mínima ascenderá a 380.286 pesos en abril tras la última inflación

Inundaciones en Tucumán: piden que se declare la emergencia económica y social

Identificaron a dos personas más a partir de los restos hallados en Córdoba

Echaron al policía que fue filmado teniendo sexo en el cementerio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El sector de los trabajadores bancarios acordó un nuevo aumento de sueldo.
Paritaria

Bancarios acordaron un aumento del 2,9% y el sueldo básico supera los $2.180.000

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete
Ruta 141

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

Imagen ilustrativa.
Siniestro vial

Tragedia en Caucete: un muerto tras un violento choque frontal en Ruta 141

El nuevo hotel de La Laja ubicado en el emblemático predio de aguas termales de Albardón, cuenta con spa, 60 plazas y restaurant, entre otros servicios.
Turismo

Hotel La Laja: por qué sigue sin estrenar el complejo termal a 30 minutos del centro sanjuanino

Carrizo, quien perdió la vida, junto con Genara Malla. La mujer evoluciona favorablemente, informaron a este diario.
Tras la tragedia

La versión de la familia del conductor fallecido en el choque de Ruta 141: a qué velocidad habría viajado el riojano

Así viajaba Flores, tras el rescate.
Alivio

Encontraron con vida al motociclista desaparecido en Zonda: es cuñado de un intendente

Te Puede Interesar

Un enfrentamiento en las afueras de la cancha de Desamparados terminó con un herido de bala
Violencia

Un enfrentamiento en las afueras de la cancha de Desamparados terminó con un herido de bala

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno de San Juan aprobó la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental de Josemaría
Resolución

El Gobierno de San Juan aprobó la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental de Josemaría

Club Sportivo Divisadero, la Cenicienta del oeste sarmientino video
Pasiones del Interior

Club Sportivo Divisadero, la "Cenicienta" del oeste sarmientino

A los 70 años se levanta a las 4 de la mañana para amasar y no piensa parar: la historia de José, el semitero de una famosa esquina de Chimbas video
Personaje Sanjuanino

A los 70 años se levanta a las 4 de la mañana para amasar y no piensa parar: la historia de José, el semitero de una famosa esquina de Chimbas

Carrizo, quien perdió la vida, junto con Genara Malla. La mujer evoluciona favorablemente, informaron a este diario.
Tras la tragedia

La versión de la familia del conductor fallecido en el choque de Ruta 141: a qué velocidad habría viajado el riojano