miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Caso Kim: declararon culpable al joven de 18 años

Así lo decidió el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata. La sentencia se conocerá el lunes 16 de marzo.

Por Agencia NA
image

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata declaró culpable al joven de 18 años por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en febrero de 2025 durante un intento de robo.

Lee además
caso kim gomez: pidieron 23 anos y 4 meses de prision para el joven acusado del homicidio
Justicia

Caso Kim Gómez: pidieron 23 años y 4 meses de prisión para el joven acusado del homicidio
tragedia: una nena de 5 anos murio atragantada con semillas de girasol
Terrible

Tragedia: una nena de 5 años murió atragantada con semillas de girasol

Los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada consideraron responsable al implicado, que tenía 17 años al momento del hecho, por el delito de homicidio en ocasión de robo.

La sentencia y los fundamentos se conocerán el lunes 16 de marzo, luego de que la fiscalía pidiera una pena de 23 años y 4 meses de prisión y la defensa solictara 7 años al sostener que se trató de un homicidio culposo.

"Me da un poco de pena el chico, no deja de ser un muchacho, pero tuvo la posibilidad de bajar a mi nena y no lo hizo", expresó Marcos Gómez, el padre de la víctima, en diálogo con la prensa antes del inicio de la audiencia.

Por su parte, el adolescente de 14 años es inimputable por su edad y se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por el plazo de dos años.

El caso

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima se encontraba junto a su madre en el barrio Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles el Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.

Florencia Barraza, la madre de la menor, declaró en el juicio y recordó cuando los malhechores la obligaron a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad.

Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, habría intentado descender, pero quedó enganchada, por lo que fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.

La huida terminó cuando los malvivientes chocaron contra un poste de luz, provocaron que el vehículo cayeran en una zanja, y corrieron hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.

Temas
Seguí leyendo

Nahuel Gallo se quebró al recordar lo que vivió: "No quiero contar las atrocidades que hicieron"

Un preso acusado de abuso sexual se arrojó desde un cuarto piso de unos tribunales

Ladrones mataron a golpes a "Coca" Díaz, de 85 años

Alerta sanitaria por un brote de chikungunya en Salta: hay más de 50 casos y confirman la transmisión local

Determinaron quién será jefe de Gabinete interino durante ausencias temporales de Adorni: el elegido

En la vecina provincia de Mendoza, harán controles de sustancias a embarazadas internadas en hospitales públicos

Desarticulan maniobra millonaria contra el programa de millas de Aerolíneas Argentinas

Causa AFA: la Justicia rechazó el pedido del 'Chiqui' Tapia para que suspendan su indagatoria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ladrones mataron a golpes a coca diaz, de 85 anos
En San Luis

Ladrones mataron a golpes a "Coca" Díaz, de 85 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios
Golpe narco

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios

Te Puede Interesar

La canasta escolar en San Juan.
Encuesta de TIEMPO

Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Capital

El hombre quemado por el supuesto ajuste de cuentas presenta delitos desde hace 26 años: por qué habría ocurrido la agresión en la Terminal

Imagen de archivo.
En el Centro Cívico

Inició la quinta sesión de la primera paritaria docente en San Juan

Foto: Radio Colón
Capital

Una anciana intentaba subir al colectivo y terminó con una pierna aplastada en Avenida Libertador

Les dictan dos meses de prisión preventiva a los tres sospechosos de la causa Branka Motors
Tribunales

Les dictan dos meses de prisión preventiva a los tres sospechosos de la causa Branka Motors