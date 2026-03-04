miércoles 4 de marzo 2026

En Nación

Determinaron quién será jefe de Gabinete interino durante ausencias temporales de Adorni: el elegido

El nuevo esquema de sustitución fue informado este miércoles en una publicación del Boletín Oficial.

Por Agencia NA
Quién reemplazará a Adorni en la jefatura de Gabinete en casos de ausencias temporales.

Quién reemplazará a Adorni en la jefatura de Gabinete en casos de ausencias temporales.

El Gobierno nacional dio a conocer oficialmente este miércoles que, en caso de una ausencia temporal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el lugar lo ocupará la titular de Capital Humano, Sandra Pettivello o el ministro de Defensa, Carlos Presti. Anteriormente, podría ser reemplazado por los funcionarios que el Presidente eligiera.

Así se indicó en el Decreto N° 130/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, donde se dispuso la sustitución del artículo 9 del Decreto N° 977, que fue publicado el 6 de julio de 1995 y, según explicaron las autoridades, los cambios en la norma tienen el objetivo de “lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública Nacional”.

image

A partir de ahora, el lugar deberá ser ocupado interinamente por el titular del Ministerio de Capital Humano, actualmente en manos de Sandra Pettovello, mientras que además se indicó que, en caso de que la persona a cargo del Ministerio de Capital Humano no estuviera disponible, el segundo en la sucesión será la autoridad máxima del Ministerio de Defensa que hoy es dirigido por Carlos Presti.

