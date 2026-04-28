Manejaba alcoholizado, mató a cinco personas y fue condenado a 17 años de prisión

Luciano Nahir López fue condenado a 17 años de prisión por la tragedia del 17 de marzo de 2024 en el centro de la provincia de Salta donde manejaba alcoholizado y mató cinco personas.

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Justicia Cinco muertes y una condena: 17 años de prisión para el joven que provocó una tragedia al volante

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el hombre en cuestión estaba acusado como autor de los delitos de homicidio simple en perjuicio de cinco personas, lesiones graves en perjuicio de dos personas y lesiones leves en perjuicio de dos personas, en concurso ideal de delitos y atribuibles a título de dolo eventual.

Los jueces Gabriela Romero Nayar, Victoria Montoya Quiroga y Pablo Farah condenaron, en un fallo unanime e histórico, a López a 17 años de prisión de ejecución efectiva. Asimismo, el victimario fue absuelto del delito de lesiones leves en perjuicio de Romina Barboza y Fabio Ramos, y se dispuso el decomiso del vehículo.

En los alegatos del fiscal penal Daniel Espilocín, se pudo acreditar que López conducía a una velocidad excesiva establecida en 103,2 kilometros por hora en una zona donde la máxima permitida es de 60 kilometros por hora y de 20 kilometros por hora para la salida de locales bailables.

Además, se constató que manejaba con 1,62 gramos por litro de alcohol en sangre, según consta en el análisis retrospectivo realizado por un bioquímico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

FUENTE: Agencia NA