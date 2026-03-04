El viceministro de Justicia se enteró en vivo de que ya no era funcionario

El secretario de Justicia Sebastián Amerio se enteró este miércoles en vivo de que ya no cumpliría su rol de viceministro, mientras presidía la Comisión de Administración y Financiera en el Consejo de la Magistratura. Al confirmar que lo desafectarían de su puesto, abandonó sus funciones al instante .

Nombramiento Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia, luego de la salida de Cúneo Libarona

La situación quedó registrada en la grabación que había iniciado a través de la plataforma Zoom , en la que también participaban otros funcionarios e integrantes de la comisión, y dejó en evidencia que ninguna autoridad del Gobierno le había informado a Amerio sobre la decisión.

El momento en que Sebastian Amerio se entera que está despedido del Ministerio de Justicia. Hasta hace unos minutos estaba presidiendo la comisión de Administración y Financiera en el Consejo de la Magistratura pic.twitter.com/vXI5e9fApm

Amerio se reunió luego con el asesor presidencial Santiago Caputo en sus oficinas de la Casa Rosada.

Entusiasmo por el nuevo ministro

Mientras tanto, el Gobierno se entusiasma con Juan Bautista Mahiques, el designado ministro de Justicia. “Tiene mucho poder en el Poder Judicial, peso propio, un largo recorrido” y proviene de una “familia judicial”, destacaron en la Casa Rosada.

También afirman que “le sobra el piné” para el cargo y que “conoce a fondo” el mundo de la AFA, hoy en el centro de la polémica por la causa contra el titular de la entidad, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y la repatriación del gendarme Nahuel Gallo.