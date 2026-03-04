miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Terrible

Tragedia: una nena de 5 años murió atragantada con semillas de girasol

Primero la asistieron sus padres y luego un taxista la trasladó 35 km hasta un hospital. Llegó casi sin pulso y no pudieron reanimarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una nena de 5 años murió tras atragantarse con semillas de girasol en la colonia menonita Nueva Esperanza, ubicada en jurisdicción de Guatraché, en el sur de la provincia de La Pampa.

Lee además
diecisiete muertos, 11 de ellos ninos, en bombardeo paquistani sobre afganistan
Tragedia

Diecisiete muertos, 11 de ellos niños, en bombardeo paquistaní sobre Afganistán
caso kim: declararon culpable al joven de 18 anos
Justicia

Caso Kim: declararon culpable al joven de 18 años

La autopsia determinó que la causa del deceso fue una obstrucción en las vías aéreas provocada por un cuerpo extraño.

Los primeros auxilios los brindó la propia familia de la nena en el campo de la colonia. Luego, un taxista que vive en la comunidad la trasladó de urgencia al hospital más cercano, recorriendo unos 35 kilómetros.

El accidente con la semilla se produjo en el lugar que, cuando llegaron desde México a fines de 1986, los menonitas eligieron para asentarse y fundar una colonia agrícola en la que hoy preservan sus tradiciones culturales y religiosas: un campo de 10.000 hectáreas que formó parte de las estancias Remecó, a unos 40 kilómetros de Guatraché.

La menor llegó al centro de salud de Alpachiri a las 23.15 del domingo en estado crítico: inconsciente, sin poder respirar, con escaso pulso y con palidez extrema.

El equipo de guardia inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que se extendieron durante al menos 40 minutos, pero el esfuerzo fue en vano: no pudieron revertir el cuadro y la médica de guardia determinó el fallecimiento de la menor.

Confirmado el deceso, "se recepcionaron declaraciones testimoniales a los intervinientes y se dio intervención a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público Fiscal de General Acha”, informaron voceros judiciales a La Arena.

En el acta de defunción, la médica no había precisado las causas del deceso, por lo cual se dispuso la realización de una biopsia que confirmara que el accidente con la semilla de girasol era lo que había provocado el cuadro fatal.

El examen forense fue realizado en la mañana del lunes por la doctora Yanina Ratto, de la AIC, y aportó la confirmación definitiva sobre la causa mecánica de la muerte. Luego, el cuerpo fue trasladado a la morgue de General Acha.

La fiscal Virginia Antón, a cargo de la III Circunscripción Judicial del Ministerio Público Fiscal de La Pampa, con asiento en General Acha, confirmó la apertura de una investigación para establecer con precisión las circunstancias del hecho. Si bien los resultados de la autopsia ya aclararon la causa de la muerte, la Fiscalía dispuso todas las actuaciones legales de rigor.

Otra tragedia para los menonitas

El fallecimiento de la pequeña no es el primer golpe que sufre la Colonia Nueva Esperanza en poco tiempo. En noviembre de 2025, tres integrantes de esa misma comunidad que recientemiente se expandió en tierras rionegrinas, murieron ahogados en el río Negro, en la localidad de Negro Muerto, en la provincia vecina.

Ana Neufeld, de 16 años, fue la primera en ingresar al agua para refrescarse durante una tarde de intenso calor, y fue arrastrada por la corriente. Al intentar rescatarla, su padre Jacobo Neufeld y su hermano David Neufeld, de 20 años, también fueron arrastrados. Los tres cuerpos aparecieron al día siguiente.

Temas
Seguí leyendo

Nahuel Gallo se quebró al recordar lo que vivió: "No quiero contar las atrocidades que hicieron"

Un preso acusado de abuso sexual se arrojó desde un cuarto piso de unos tribunales

Ladrones mataron a golpes a "Coca" Díaz, de 85 años

Alerta sanitaria por un brote de chikungunya en Salta: hay más de 50 casos y confirman la transmisión local

Determinaron quién será jefe de Gabinete interino durante ausencias temporales de Adorni: el elegido

En la vecina provincia de Mendoza, harán controles de sustancias a embarazadas internadas en hospitales públicos

Desarticulan maniobra millonaria contra el programa de millas de Aerolíneas Argentinas

Causa AFA: la Justicia rechazó el pedido del 'Chiqui' Tapia para que suspendan su indagatoria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ladrones mataron a golpes a coca diaz, de 85 anos
En San Luis

Ladrones mataron a golpes a "Coca" Díaz, de 85 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios
Golpe narco

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Capital

El hombre quemado por el supuesto ajuste de cuentas presenta delitos desde hace 26 años: por qué habría ocurrido la agresión en la Terminal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo.
En el Centro Cívico

Inició la quinta sesión de la primera paritaria docente en San Juan

Foto: Radio Colón
Capital

Una anciana intentaba subir al colectivo y terminó con una pierna aplastada en Avenida Libertador

Les dictan dos meses de prisión preventiva a los tres sospechosos de la causa Branka Motors
Tribunales

Les dictan dos meses de prisión preventiva a los tres sospechosos de la causa Branka Motors

Hay revuelo en San Juan por la Línea de Extra Alta Tensión 500 kv San Juan- Rodeo, en Iglesia. 
Infraestructura en disputa

Revuelo en la minería sanjuanina por una línea eléctrica que enfrenta a dos organismos de control