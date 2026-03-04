Tragedia: una nena de 5 años murió atragantada con semillas de girasol

Una nena de 5 años murió tras atragantarse con semillas de girasol en la colonia menonita Nueva Esperanza, ubicada en jurisdicción de Guatraché , en el sur de la provincia de La Pampa.

La autopsia determinó que la causa del deceso fue una obstrucción en las vías aéreas provocada por un cuerpo extraño.

Los primeros auxilios los brindó la propia familia de la nena en el campo de la colonia. Luego, un taxista que vive en la comunidad la trasladó de urgencia al hospital más cercano, recorriendo unos 35 kilómetros.

El accidente con la semilla se produjo en el lugar que, cuando llegaron desde México a fines de 1986, los menonitas eligieron para asentarse y fundar una colonia agrícola en la que hoy preservan sus tradiciones culturales y religiosas: un campo de 10.000 hectáreas que formó parte de las estancias Remecó, a unos 40 kilómetros de Guatraché.

La menor llegó al centro de salud de Alpachiri a las 23.15 del domingo en estado crítico: inconsciente, sin poder respirar, con escaso pulso y con palidez extrema.

El equipo de guardia inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que se extendieron durante al menos 40 minutos, pero el esfuerzo fue en vano: no pudieron revertir el cuadro y la médica de guardia determinó el fallecimiento de la menor.

Confirmado el deceso, "se recepcionaron declaraciones testimoniales a los intervinientes y se dio intervención a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público Fiscal de General Acha”, informaron voceros judiciales a La Arena.

En el acta de defunción, la médica no había precisado las causas del deceso, por lo cual se dispuso la realización de una biopsia que confirmara que el accidente con la semilla de girasol era lo que había provocado el cuadro fatal.

El examen forense fue realizado en la mañana del lunes por la doctora Yanina Ratto, de la AIC, y aportó la confirmación definitiva sobre la causa mecánica de la muerte. Luego, el cuerpo fue trasladado a la morgue de General Acha.

La fiscal Virginia Antón, a cargo de la III Circunscripción Judicial del Ministerio Público Fiscal de La Pampa, con asiento en General Acha, confirmó la apertura de una investigación para establecer con precisión las circunstancias del hecho. Si bien los resultados de la autopsia ya aclararon la causa de la muerte, la Fiscalía dispuso todas las actuaciones legales de rigor.

Otra tragedia para los menonitas

El fallecimiento de la pequeña no es el primer golpe que sufre la Colonia Nueva Esperanza en poco tiempo. En noviembre de 2025, tres integrantes de esa misma comunidad que recientemiente se expandió en tierras rionegrinas, murieron ahogados en el río Negro, en la localidad de Negro Muerto, en la provincia vecina.

Ana Neufeld, de 16 años, fue la primera en ingresar al agua para refrescarse durante una tarde de intenso calor, y fue arrastrada por la corriente. Al intentar rescatarla, su padre Jacobo Neufeld y su hermano David Neufeld, de 20 años, también fueron arrastrados. Los tres cuerpos aparecieron al día siguiente.