Un preso acusado de abuso sexual se arrojó desde un cuarto piso de unos tribunales

El detenido se arrojó al vacío desde el cuarto piso de los tribunales penales de La Plata. Foto: Gentiliza AGLP

Un preso acusado de un presunto abuso sexual resultó herido este miércoles al arrojarse desde una ventana del cuarto piso de los Tribunales de La Plata.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Miguel Sacarias, quien fue detenido en la localidad de Tolosa y alojado en Comisaría Sexta hasta ser trasladado a la sede penal en 8 y 56.

El implicado aguardaba en el cuarto piso y con custodia una reunión con funcionarios de la Defensoría Oficial 4, al tiempo que, de forma imprevista, se dirigió hacia una de las ventanas y se arrojó al vacío.

El cuerpo cayó sobre el estacionamiento de los jueces; ante dicha situación se desplegó un operativo en el lugar. Los médicos lo derivaron al Hospital San Martín por politraumatismos y fracturas.

El hecho provocó tensión entre guardias y trabajadores en los tribunales penales de La Plata.

FUENTE: Agencia NA