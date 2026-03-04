Ladrones mataron a golpes a "Coca" Díaz, de 85 años

Gregoria Rosa “Coca” Díaz , una mujer de 85 años, fue salvajemente asesinada durante un asalto en su casa de la ciudad de San Luis : su sobrino la encontró cubierta de sangre en el baño de la propiedad. La Justicia cree que la mataron a golpes.

De acuerdo con medios locales, la escena fue descubierta en la tarde del lunes, cerca de las 19 horas, cuando el familiar, identificado como Sergio Eduardo Díaz Espínola, notó que las rejas y la puerta principal estaban abiertas. El hombre acudía regularmente al domicilio para asistirla.

Cuando ingresó, el sobrino se encontró con la casa en completo desorden y halló a su tía encerrada en el baño, con evidentes signos de una golpiza. La mujer estaba ensangrentada y desfigurada. De inmediato, fue trasladada al Hospital Central Ramón Carrillo, pero murió durante el trayecto debido a la gravedad de sus lesiones.

Según la información difundida por medios de San Luis, la autopsia confirmó que la víctima presentaba numerosas contusiones en el rostro, miembros superiores e inferiores, cadera y fracturas en las costillas.

Las autoridades policiales, con apoyo del sobrino, constataron la falta de un televisor, el teléfono celular y dinero en efectivo. Además, la vivienda estaba inundada por la rotura de un caño flexible, y se levantaron varias huellas de sangre en el lugar.

El caso generó conmoción en el barrio. Vecinos describieron a “Coca” Díaz como una mujer solidaria, conocida por su disposición a ayudar a personas en situación de calle. En ocasiones, abría su casa a desconocidos, algo que preocupaba a su entorno por la posibilidad de episodios de inseguridad.

El sobrino de la víctima, profundamente afectado por el crimen, publicó un mensaje en redes sociales donde expresó su dolor y reclamó justicia: “Un día tristísimo y una triste despedida para mi tía Coca, que no tuvo una muerte natural, que es lo que se espera de una persona de 85 años. Unos la mataron, la desfiguraron. ¿Qué necesidad? ¿Qué resistencia puede poner una persona de esa edad? Impotencia, bronca, desconsuelo”.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Delia Bringas, titular de la Fiscalía de Instrucción con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 1, mientras que el Departamento de Homicidios lleva adelante peritajes para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

