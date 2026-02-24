miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
 Ataque en zona rural

Ladrones atacaron una casa de fin de semana en Médano de Oro y casi la vaciaron

Robaron tres televisores y numerosos artefactos. No había nadie en la vivienda. Los ladrones rompieron un alambrado y forzaron una puerta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Delincuentes entraron a robar este martes a una vivienda de fin de semana en Médano de Oro, Rawson, y robaron tres televisores y varios artefactos electrónicos y de valor. En el lugar no había nadie al momento del hecho y los autores dañaron el cierre perimetral y una puerta para concretar el golpe.

Lee además
se disfrazaron de policias y asaltaron a un matrimonio en el medano de oro
Inseguridad

Se disfrazaron de policías y asaltaron a un matrimonio en el Médano de Oro
Imagen ilustrativa
 Atraco

Tres chicas fueron asaltadas por encapuchados dentro de un loteo en Médano de Oro

El episodio fue advertido pasado el mediodía de este martes 24 de febrero, cuando personal policial fue comisionado al inmueble ubicado en Florida y Calle Vieja tras la denuncia del propietario, de apellido Perin. Según manifestó, cerca de las 12.00 recibió un llamado de sus hijos, quienes le alertaron que personas desconocidas habrían ingresado a la propiedad.

Al presentarse en la casa, el damnificado constató que el alambrado exterior estaba roto y que la puerta principal había sido violentada. En el interior encontró un importante desorden y confirmó el faltante de distintos efectos, entre ellos tres televisores de 50, 32 y 40 pulgadas, una consola de juego PlayStation 4, un parlante, dos bicicletas rodado 29 —una marca Sian de carbono y otra Venzo—, una caja de herramientas y un grupo electrógeno, detallaron las fuentes.

Los efectivos de la Subcomisaría de Médano de Oro y de la Unidad Operativa Medanito realizaron las primeras tareas en el lugar, pero todo quedó en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

Un nene de un año cayó al canal en 25 de Mayo y lo rescató su padre

"Vocación y Lealtad": la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Una deuda familiar terminó en violencia: atacó dos veces a un remisero y lo amenazó con un cuchillo

Desvalijaron una casa en Caucete y se llevaron dinero, una netbook y ruedas de bicicleta

En San Juan denuncian presunta estafa con falsa oferta laboral en una mina de Jujuy y pagos de $200.000: qué dijo uno de los apuntados

Llevaba un aire acondicionado, dijo que lo encontró en una plaza de Rivadavia y no convenció a la Policía: terminó detenido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
Capital

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Te Puede Interesar

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia
Poder Judicial

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

Un Boca alternativo se hizo fuerte en Salta y pasó de ronda en la Copa Argentina
32avos de final

Un Boca alternativo se hizo fuerte en Salta y pasó de ronda en la Copa Argentina

Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week
Oficial

Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week