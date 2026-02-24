Ladrones atacaron una casa de fin de semana en Médano de Oro y casi la vaciaron

Delincuentes entraron a robar este martes a una vivienda de fin de semana en Médano de Oro, Rawson, y robaron tres televisores y varios artefactos electrónicos y de valor. En el lugar no había nadie al momento del hecho y los autores dañaron el cierre perimetral y una puerta para concretar el golpe.

El episodio fue advertido pasado el mediodía de este martes 24 de febrero, cuando personal policial fue comisionado al inmueble ubicado en Florida y Calle Vieja tras la denuncia del propietario, de apellido Perin. Según manifestó, cerca de las 12.00 recibió un llamado de sus hijos, quienes le alertaron que personas desconocidas habrían ingresado a la propiedad.

Al presentarse en la casa, el damnificado constató que el alambrado exterior estaba roto y que la puerta principal había sido violentada. En el interior encontró un importante desorden y confirmó el faltante de distintos efectos, entre ellos tres televisores de 50, 32 y 40 pulgadas, una consola de juego PlayStation 4, un parlante, dos bicicletas rodado 29 —una marca Sian de carbono y otra Venzo—, una caja de herramientas y un grupo electrógeno, detallaron las fuentes.

Los efectivos de la Subcomisaría de Médano de Oro y de la Unidad Operativa Medanito realizaron las primeras tareas en el lugar, pero todo quedó en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.