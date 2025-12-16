Se disfrazaron de policías y asaltaron a un matrimonio en el Médano de Oro

Tres hombres armados protagonizaron un audaz asalto en una vivienda de El Médano , donde irrumpieron haciéndose pasar por efectivos policiales y se llevaron dinero y teléfonos celulares.

El episodio se registró en una casa situada en las inmediaciones de las calles Alfonso XIII y 11. Allí se encontraba un matrimonio, que fue sorprendido por los delincuentes. Aunque la situación fue tensa y violenta, las víctimas no sufrieron lesiones.

Según los primeros datos que manejan los investigadores, los autores del robo estaban armados y vestían prendas similares a las utilizadas por la Policía, lo que les habría permitido ingresar sin levantar sospechas. Una vez dentro, redujeron a los moradores y escaparon con efectivo y varios dispositivos móviles.

Tras el hecho, intervino personal de la comisaría de la zona junto a brigadas especializadas, que trabajan en el relevamiento de pruebas y testimonios para reconstruir la secuencia del asalto. La causa sigue bajo investigación y, hasta el momento, no hay detenidos.