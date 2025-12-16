martes 16 de diciembre 2025

Inseguridad

Se disfrazaron de policías y asaltaron a un matrimonio en el Médano de Oro

La casa que fue blanco del asalto está ubicada en Alfonso XIII y calle 11. Los delincuentes estaban armados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
policías truchos

Tres hombres armados protagonizaron un audaz asalto en una vivienda de El Médano, donde irrumpieron haciéndose pasar por efectivos policiales y se llevaron dinero y teléfonos celulares.

El episodio se registró en una casa situada en las inmediaciones de las calles Alfonso XIII y 11. Allí se encontraba un matrimonio, que fue sorprendido por los delincuentes. Aunque la situación fue tensa y violenta, las víctimas no sufrieron lesiones.

Según los primeros datos que manejan los investigadores, los autores del robo estaban armados y vestían prendas similares a las utilizadas por la Policía, lo que les habría permitido ingresar sin levantar sospechas. Una vez dentro, redujeron a los moradores y escaparon con efectivo y varios dispositivos móviles.

Tras el hecho, intervino personal de la comisaría de la zona junto a brigadas especializadas, que trabajan en el relevamiento de pruebas y testimonios para reconstruir la secuencia del asalto. La causa sigue bajo investigación y, hasta el momento, no hay detenidos.

