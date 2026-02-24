martes 24 de febrero 2026

Robo

Desvalijaron una casa en Caucete y se llevaron dinero, una netbook y ruedas de bicicleta

Delincuentes desvalijaron una vivienda en Caucete, y se llevaron $150.000 en efectivo, una netbook escolar y otros objetos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (75)

Una familia de Caucete sufrió un robo durante la madrugada del lunes, cuando delincuentes ingresaron a su vivienda en el loteo San Nicolás y se llevaron dinero en efectivo, una netbook escolar y otros elementos de valor.

El hecho ocurrió minutos antes de las 2 de la mañana, mientras los moradores se encontraban fuera del domicilio por una salida familiar. Al regresar, descubrieron que la casa había sido desvalijada. Según la denuncia radicada en la Comisaría 37°, los autores sustrajeron alrededor de $150.000 en efectivo, una computadora portátil entregada por el Gobierno provincial para uso educativo y dos ruedas de bicicleta que estaban en reparación.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, los ladrones habrían ingresado sin provocar daños visibles en el exterior de la vivienda, por lo que no se descarta que hayan accedido tras forzar alguna abertura o mediante un descuido en las medidas de seguridad. El golpe fue rápido: en pocos minutos tomaron los objetos que encontraron a su paso y escaparon sin ser advertidos.

Tras la denuncia, intervino la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso las medidas de rigor en el lugar del hecho para intentar identificar a los responsables y recuperar los elementos robados. El caso se investiga como robo domiciliario.

