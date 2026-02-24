Un nene de un año cayó al canal en 25 de Mayo y lo rescató su padre

Un momento de extrema preocupación se vivió en el departamento 25 de Mayo, luego de que un niño de 1 año y 8 meses cayera a un canal en la intersección de Calle 3 y Calle 23.
Ocurrió en el cruce de calles 3 y 23. El rápido accionar del padre del pequeño fue el que evitó una desgracia.
Según informaron fuentes policiales, el episodio fue advertido a través de un llamado al 911 que solicitó asistencia médica urgente. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al padre del menor, quien relató que, en un descuido, el niño cayó al interior del canal.
De inmediato, el hombre logró rescatarlo del agua y le practicó maniobras de primeros auxilios hasta la llegada del personal de salud. Posteriormente, el menor fue trasladado al hospital para ser evaluado y permanecer en observación.
Horas más tarde, fuentes médicas confirmaron que el niño se encontraba en buen estado de salud y que fue dado de alta, llevando tranquilidad a la familia tras el dramático episodio.