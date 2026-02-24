martes 24 de febrero 2026

Nueva propuesta

"Vocación y Lealtad": la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad

La publicación fue presentada en diciembre del año pasado para garantizar el acceso a la información. Se detallan procedimientos, capacitaciones y los nombres de las autoridades sin la necesidad de recurrir a trámites burocráticos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
🎺👮_♂️ Un viaje al corazón de nuestra historiaEste fin de semana, el cruce de las peatonales se
vocación y lealtad

La Policía de San Juan cuenta desde diciembre del año pasado con una revista online propia llamada “Vocación y Lealtad". Esta publicación busca revalorizar la tarea de los uniformados y mejorar la comunicación entre las distintas comisarías, así como brindar al ciudadano información de servicio. Se trata de un hito comunicacional para las fuerzas de seguridad que pretende evitar molestias burocráticas y eficientizar el acceso a la información.

Todos los años, la institución lanza en la Semana de la Policía una revista que contiene información sobre las tareas realizadas por los uniformados durante el año. Sin embargo, desde diciembre del año 2025 decidieron crear una versión digital de la publicación con una actualización diaria para poner en valor el trabajo policial. “El propósito fundamental de esta revista digital es que el personal policial se vea reflejado y reconocido en su labor cotidiana”, dijo Cintia Álamo, subjefa de la Policía, a Tiempo de San Juan.

vocación y lealtad
Así es la portada de la revista

Así es la portada de la revista "Vocación y Lealtad".

“En ella se destacan procedimientos importantes, como salvar la vida de niños o asistir en partos, además de mencionar cursos, capacitaciones y aniversarios”, continuó.

De esta manera, quieren agilizar el acceso a la información para que la ciudadanía tenga conocimiento sobre la actividad de las fuerzas de seguridad, sin la necesidad de recurrir a engorrosos trámites administrativos. Álamo detalló que, a través de esta plataforma, la sociedad puede conocer la composición de la "plana mayor", la ubicación de comisarías, unidades fiscales y las medidas de prevención de delitos.

_ Un viaje al corazón de nuestra historiaEste fin de semana, el cruce de las peatonales se
La publicación muestra las actividades que realiza los agentes policiales.. Por ejemplo, las muestras del Museo de la Policía.

La publicación muestra las actividades que realiza los agentes policiales.. Por ejemplo, las muestras del Museo de la Policía.

La información es centralizada y actualizada por el área de Relaciones Policiales junto con el D8, quienes se encargan de la parte técnica. La autoridad mencionó que cuentan con una periodista profesional y agente de policía, Rocío Rodríguez, para asegurar una comunicación correcta de los hechos. A su vez, fuentes de la Secretaría de Seguridad, indicaron que promueve de la democratización de la información y permite que las comisarías sanjuaninas cuenten con los mismo datos, previniendo posibles malentendidos o datos distorsionados.

El lanzamiento de la publicación se realizó oficialmente luego de la “Semana de la Policía” en diciembre del 2025, para reconocer y mostrara a la sociedad los operativos diarios de las sedes policiales.

Vocación y Lealtad: la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad
Nueva propuesta

"Vocación y Lealtad": la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad

