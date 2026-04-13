Se llevaron un botín de $10.000.000 en un golpe tipo escruche a un Pago Fácil de Rawson

Uno o más ladrones perpetraron un golpe tipo “escruche” contra un local de Pago Fácil y se alzaron con un botín de 10.000.000 de pesos. Lo llamativo es que no se llevaron 5.500 dólares, euros y otras monedas extranjeras. El robo fue descubierto este lunes y en la Policía señalaron que fallaron las medidas de seguridad del negocio.

Es que, aparentemente, solo rompieron la cerradura de la puerta del frente para ingresar al local situado sobre calle Mendoza, cerca de Devoto, en Villa Krause, según revelaron fuentes policiales. El negocio cuenta con cámaras y alarma, pero no trascendió qué ocurrió con ese sistema de seguridad. Los policías de la Comisaría 6ª, la Brigada Sur y el personal de la UFI Delitos contra la Propiedad trabajan de forma reservada, bajo directivas del fiscal Leonardo Villalba , aunque aún no hay detenidos.

Fuentes del caso señalaron que el robo fue descubierto por un empleado, Guillermo Ortiz, quien pasadas las 8 de la mañana de este lunes 13 de abril se presentó en el local y observó que la puerta del frente estaba dañada. En el interior constató desorden y el faltante de dinero de un buzón metálico en el que depositaban los valores.

Una primera versión indicaba que de esa caja habían sustraído 10.000.000 de pesos en efectivo, además de 5.500 dólares, unos 1.800 euros y otras monedas extranjeras. Sin embargo, más tarde una alta fuente judicial confirmó que solo se llevaron los pesos argentinos. Los dólares, euros y otros billetes estaban en otro compartimiento que no fue tocado.

Se presume que el robo se produjo entre la noche del sábado y la madrugada de este lunes, en un horario de escasa circulación de personas. La modalidad de escruche es habitual en estos casos, ya que los delincuentes violentan puertas o ventanas de negocios o viviendas cuando no hay ocupantes.