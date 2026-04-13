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Creer o reventar

¿Macumba en Jáchal? Denunciaron la aparición de más de 100 fotos con cruces y un cura salió a hablar del caso

El caso ocurrió durante los últimos días en Bella Vista y derivó en una denuncia policial. Investigan a dos mujeres señaladas por el dueño de la vivienda. El cura Gustavo Vaca pidió “no darle poder al miedo” y llamó a fortalecer la fe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un episodio tan extraño como perturbador mantiene en vilo a la comunidad de Jáchal. En una vivienda de la localidad de Bella Vista, un hombre denunció haber encontrado más de un centenar de fotografías con nombres escritos y cruces dibujadas, arrojadas dentro del pozo de su baño. El hallazgo se produjo el sábado 28 de marzo y motivó la intervención policial y judicial.

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El caso tomó estado público en los últimos días y generó preocupación por el trasfondo del hecho, que algunos intentaron vincular a prácticas esotéricas. Según publicó el portal Jáchal La Región, el episodio expone conductas que suelen minimizarse bajo la etiqueta de “folclore regional”, pero que -advirtieron- pueden implicar acciones destinadas a atemorizar y afectar emocionalmente a otras personas.

De acuerdo con la denuncia, todo comenzó cuando dos mujeres llegaron al domicilio con el pretexto de pedir ayuda para cortar membrillos. El dueño accedió, pero al regresar a su casa advirtió un movimiento sospechoso: la mujer que había permanecido afuera salía desde el fondo de la vivienda. Tras su partida, decidió revisar el lugar.

La escena fue impactante. Al observar el interior de la letrina, descubrió decenas de fotografías de distintos tamaños, muchas con nombres escritos en el reverso y algunas marcadas con cruces. De inmediato dio aviso a la Policía, que acudió al lugar y constató la situación.

El denunciante, de apellido Leiva, radicó la presentación formal en la Seccional 21°, que en ese momento estaba a cargo del subcomisario Videla. Posteriormente, tomó intervención el Juzgado de Paz de Jáchal, encabezado por el juez Martín Peñafort, actualmente de licencia.

En total, los efectivos extrajeron primero 97 imágenes y luego otras 17, alcanzando más de un centenar. Entre ellas había fotos individuales, grupales e incluso la imagen de un caballo de carreras. Según se detalló, algunas correspondían a profesionales de la salud, docentes, funcionarios y vecinos del departamento y de otras zonas de la provincia.

En la denuncia se mencionó a dos mujeres: una de apellido Ruiz, oriunda de Jáchal, y otra de apellido Olmos, procedente de Capital. No obstante, desde el medio que difundió la información aclararon que no se acusa a nadie formalmente y que el objetivo es visibilizar una práctica que, aseguran, muchas veces se naturaliza o se mantiene en silencio.

La palabra de un cura

Tras conocerse el caso, el sacerdote Gustavo Vaca se refirió al tema en rueda de prensa y llamó a llevar tranquilidad. “Hay que desmitificar un poquito el fenómeno. La acción del mal existe, pero pasa por el interior del corazón cuando obramos mal”, expresó.

Embed - Denuncia por Macumba en Jáchal: Prbt. Gustavo Vaca

El cura indicó que este tipo de situaciones no deben ser sobredimensionadas ni alimentar el miedo. “No hay que darle cabida ni poder a estas cosas en la vida. La mayor protección es fortalecer la fe, buscar la gracia de Dios”, sostuvo, al tiempo que invitó a la comunidad a no dejarse llevar por creencias que puedan generar angustia.

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