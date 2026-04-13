Martes gris en San Juan: cielo nublado y temperaturas moderadas

El clima en San Juan dará un giro hacia condiciones más frescas y cubiertas este martes 14 de abril. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por un cielo mayormente nublado durante todo el día y temperaturas moderadas.

La mínima se ubicará en torno a los 17°C durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 24°C en horas de la tarde. A lo largo del día no se esperan precipitaciones, aunque no se descartan probabilidades muy bajas hacia la tarde y noche.

En cuanto al viento, soplará desde el sector noreste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h durante gran parte del día, disminuyendo hacia la noche.

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