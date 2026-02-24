miércoles 25 de febrero 2026

32avos de final

Un Boca alternativo se hizo fuerte en Salta y pasó de ronda en la Copa Argentina

El Xeneize se impuso 2-0 frente a Gimnasia de Chivilcoy con un doblete de Bareiro y accedió a los 16avos de final del certamen federal. Ahora espera por Sarmiento o Tristán Suárez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-24 at 23.29.35
image

Boca derrotó a Gimnasia de Chivilcoy por 2 a 0 en un partido en el que fue ampliamente superior a un rival del Federal A y que disputaron en el estadio Padre Ernesto Martearena, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

El delantero Adam Bareiro debutó como refuerzo con un doblete, a los 40 minutos del primer tiempo y 12 del complemento.

Con el triunfo, el “Xeneize” alcanzó los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que deberá medirse con el ganador entre Sarmiento y Tristán Suárez.

La primera llegada de peligro fue de Boca, a los cuatro minutos, con un mano a mano por derecha del delantero Adam Bareiro, que quiso picar la pelota pero no pudo superar el achique del arquero Nicolás Dormisch.

Gimnasia tuvo su primer acercamiento a los 13 minutos, con un remate potente, bajo y al primer palo del extremo Franco Cáseres, desde el borde izquierdo del área, que se fue ancho.

A los 30 minutos, el volante Tomás Belmonte capturó una pelota suelta en el área y remató rápidamente, aunque un defensor alcanzó a bloquear su disparo.

El “Xeneize” tuvo una llegada clara a los 38 minutos, con un córner bajo al primer palo que permitió el disparo de “palomita” del defensor Marco Pellegrino, el cual dio en el travesaño.

A los 40 minutos, luego de un centro desde la izquierda del extremo Lucas Janson, el delantero Adam Bareiro empujó la pelota sobre el primer palo para marcar el 1-0.

Boca tuvo el primer ataque de riesgo del complemento en el primer minuto, con un pase largo del defensor Nicolás Figal para el volante Williams Alarcón, que quedó mano a mano pero no tuvo recursos para superar el achique de Dormisch.

A los 12 minutos del segundo tiempo, un centro del carrilero Malcom Braida al primer palo habilitó el cabezazo de Bareiro, que convirtió su segundo gol en la noche y puso el 2-0.

Cuando iban 19 minutos, un centro atrás desde la derecha del volante Tomás Belmonte habilitó al mediocampista Milton Delgado, cuyo remate bajo y centralizado fue desviado por Dormisch, aunque el rebote casi se mete por su palo derecho.

A los 33 minutos, un pase en profundidad dejó mano a mano al atacante Miguel Merentiel, que intentó abrir el pie derecho pero el guardameta de Gimnasia pudo desviar su remate de gran manera.

En 42 minutos, un disparo cargado de potencia de Braida desde la medialuna del área dio en el poste derecho de Dormisch.

Síntesis del partido:

Copa Argentina 2026.

32avos de final.

Boca 2 - 0 Gimnasia de Chivilcoy.

Estadio: Padre Ernesto Martearena.

Árbitro: Facundo Tello.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro, Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia: Nicolás Dormisch; Alexis Zárate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio, Patricio Ferreira. DT: Alberto Salvaggio.

Gol en el primer tiempo: 40m. Adam Bareiro (B).

Gol en el segundo tiempo: 12m. Adam Bareiro (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Miguel Merentiel por Ángel Romero (B); 18m. Mauro Gutiérrez por Ramiro Medina (G), 21m. Sebastián Marfort por Patricio Ferreira (G); 24m. Santiago Ascacibar por Milton Delgado (B) e Iker Zufiarre por Adam Bareiro (B), 30m. Dylan Gorosito por Marcelo Weigandt (B) y Tomás Aranda por Lucas Janson (B); 32m. Mario Dauria por Alexis Zárate (G), Nicolás Giampaoli por Franco Cáseres (G) y Matías Rosales por Marcos Salvaggio (G).

(Fuente: Noticias Argentinas)

