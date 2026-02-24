Insólito: los jugadores de San Lorenzo apoyaron el paro de la AFA mientras los hinchas insultaban a Chiqui Tapia

San Lorenzo volvió a jugar de local por el Torneo Apertura y los jugadores sorprendieron al público en el Nuevo Gasómetro al momento de la salida al campo de juego, previo al pitazo inicial.

En conjunto con los futbolistas de Instituto, los 22 protagonistas vistieron una camiseta en defensa al sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia y la AFA en la jornada posterior al anuncio del paro de la Liga Profesional para la primera semana de marzo.

“Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”, decía la remera que portaron los jugadores antes del inicio del encuentro en la cancha del Ciclón.

image

La respuesta de la hinchada contrastó con el reclamo de los planteles: hubo cánticos en contra de “Chiqui” Tapia y se repudió la consigna que llevaron adelante los futbolistas.

Horas antes, San Lorenzo había emitido un comunicado al igual que otros clubes de Primera División, manifestando su apoyo al presidente de la AFA mientras avanza la causa en la que se lo investiga a Tapia por evasión de impuestos.