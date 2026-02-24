martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Liga Profesional

Insólito: los jugadores de San Lorenzo apoyaron el paro de la AFA mientras los hinchas insultaban a Chiqui Tapia

En el regreso al Nuevo Gasómetro por el Torneo Apertura, los futbolistas de San Lorenzo e Instituto salieron juntos con una camiseta en respaldo a Claudio “Chiqui” Tapia y a la AFA, en medio del anuncio del paro de la Liga Profesional previsto para la primera semana de marzo. El video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título
image

San Lorenzo volvió a jugar de local por el Torneo Apertura y los jugadores sorprendieron al público en el Nuevo Gasómetro al momento de la salida al campo de juego, previo al pitazo inicial.

Lee además
la afa anuncio la suspension de la fecha 9 en respaldo a sus autoridades
Polémica

La AFA anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a sus autoridades
Riquelme y Belloso, presidentes de Boca y Rosario Central
Apoyo

Boca y Central se sumaron en defensa de la AFA y bancaron la suspensión del fútbol
image

En conjunto con los futbolistas de Instituto, los 22 protagonistas vistieron una camiseta en defensa al sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia y la AFA en la jornada posterior al anuncio del paro de la Liga Profesional para la primera semana de marzo.

“Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”, decía la remera que portaron los jugadores antes del inicio del encuentro en la cancha del Ciclón.

image

La respuesta de la hinchada contrastó con el reclamo de los planteles: hubo cánticos en contra de “Chiqui” Tapia y se repudió la consigna que llevaron adelante los futbolistas.

Horas antes, San Lorenzo había emitido un comunicado al igual que otros clubes de Primera División, manifestando su apoyo al presidente de la AFA mientras avanza la causa en la que se lo investiga a Tapia por evasión de impuestos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Trumperizar/status/2026432619424940422&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Con el sanjuanino Ladstatter de titular, San Lorenzo venció al Celeste cordobés y se prende en la pelea

Boca va por el primer paso en la Copa Argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase

Atenas y Unión de Villa Krause juegan por la cima del fútbol sanjuanino: todos los cruces

Atlético Madrid goleó a Brujas y pasó a octavos de la Champions League

San Martín y la última herida copera: fue en manos de un gigante que sacó chapa y no perdonó

Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: "Está todo muy sucio"

Copa Argentina: arrancó la venta de entradas para San Martín-Deportivo Madryn

Urquiza jugará la Liga Federal de básquet: cuándo debuta y el fixture completo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
boca va por el primer paso en la copa argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase
32avos de final

Boca va por el primer paso en la Copa Argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
Capital

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía
Inseguridad

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week
Oficial

Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Vocación y Lealtad: la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad
Nueva propuesta

"Vocación y Lealtad": la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad

Boca va por el primer paso en la Copa Argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase
32avos de final

Boca va por el primer paso en la Copa Argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase