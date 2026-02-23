lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

La AFA anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a sus autoridades

La medida alcanzaría a todas las categorías del fútbol argentino.

Por Agencia NA
image

La Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado para responder a la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a sus autoridades en el marco de una causa por presuntas irregularidades fiscales. Desde la entidad sostuvieron que no existe deuda exigible vinculada a las obligaciones mencionadas en la denuncia y remarcaron que los pagos fueron realizados de manera voluntaria antes de su vencimiento.

Lee además
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
Misterio

El "Chiqui" Tapia desapareció de las redes tras ser citado a indagatoria y generó repercusión
autorizaron al chiqui tapia a salir del pais para viajes oficiales
Causa AFA

Autorizaron al "Chiqui" Tapia a salir del país para viajes oficiales

Según explicó la AFA, ese punto ya fue planteado ante el tribunal interviniente y actualmente se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. Además, cuestionó la postura del organismo recaudador ARCA, al considerar que intenta transformar obligaciones aún no vencidas —y por lo tanto no cobrables— en el sustento de un supuesto delito penal tributario, lo que calificaron como contrario a la normativa vigente.

En paralelo, la institución informó que durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida también alcanzaría al resto de las categorías del fútbol argentino.

La decisión fue presentada como una señal de repudio a la denuncia impulsada por ARCA y como un respaldo institucional a las autoridades involucradas, en medio de un conflicto judicial que ahora suma impacto directo en la organización del calendario del fútbol local.

Seguí leyendo

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha

Confirmaron los equipos para el torneo de hockey sobre patines Cecilio Velázquez

Edinson Cavani, de titular a quedar afuera de los convocados en Boca: el detrás de escena

UEFA suspendió de manera provisional a Prestianni y no jugará la revancha contra Real Madrid

Más de un centenar de atletas protagonizaron el Triatlón Cordillerano en Punta Negra

Susana Giménez "entró" a jugar para San Martín: el blooper viral que dejó en shock a todo Concepción

¿Fin de ciclo en River? Los cinco nombres que ya suenan para reemplazar a Gallardo

Marcelo Gallardo, en duda: se tomó 24 horas para confirmar si seguirá al frente de River

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
susana gimenez entro a jugar para san martin: el blooper viral que dejo en shock a todo concepcion
Primera Nacional, no lo entenderías

Susana Giménez "entró" a jugar para San Martín: el blooper viral que dejó en shock a todo Concepción

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero
En Capital

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha
Antecedente

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha

¡Te quiero demasiado, viejo carolo!: el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía
Dolor

"¡Te quiero demasiado, viejo carolo!": el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía

La banda cambiaria del dólar amplió sus márgenes.
Mercado financiero

El dólar blue en San Juan se mantiene estable y arrancó la semana con un valor de $1.450