La AFA anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a sus autoridades

La Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado para responder a la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a sus autoridades en el marco de una causa por presuntas irregularidades fiscales. Desde la entidad sostuvieron que no existe deuda exigible vinculada a las obligaciones mencionadas en la denuncia y remarcaron que los pagos fueron realizados de manera voluntaria antes de su vencimiento.

Según explicó la AFA, ese punto ya fue planteado ante el tribunal interviniente y actualmente se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. Además, cuestionó la postura del organismo recaudador ARCA, al considerar que intenta transformar obligaciones aún no vencidas —y por lo tanto no cobrables— en el sustento de un supuesto delito penal tributario, lo que calificaron como contrario a la normativa vigente.

En paralelo, la institución informó que durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida también alcanzaría al resto de las categorías del fútbol argentino.

La decisión fue presentada como una señal de repudio a la denuncia impulsada por ARCA y como un respaldo institucional a las autoridades involucradas, en medio de un conflicto judicial que ahora suma impacto directo en la organización del calendario del fútbol local.