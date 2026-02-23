Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Un accidente de tránsito entre un auto y un camión terminó con ambos vehículos destrozados en la Ruta 40, en Carpintería, Pocito.
Un accidente de tránsito en Carpintería dejó dos vehículos destrozados este lunes por la tarde. A pesar de lo violento del impacto, no hay heridos de gravedad.
Según las primeras informaciones policiales, se trata de una Surán y un camión que circulaban de Sur a Norte por la arteria nacional. Por motivos que aún se inviestigan ambos terminaron chocando y la violencia del impacto fue tal que el auto quedó destrozado. El camión dado vuelta en la banquina.
Personal de la Subcomisaría Castro trabajó en el lugar e informó a Tiempo de San Juan que no hubo heridos de gravedad y que el conductor de la Surán solo sufrió heridas leves.