lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Un accidente de tránsito en Carpintería dejó dos vehículos destrozados este lunes por la tarde. A pesar de lo violento del impacto, no hay heridos de gravedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-23 at 18.54.03 (1)
WhatsApp Image 2026-02-23 at 18.54.02 (3)
WhatsApp Image 2026-02-23 at 18.54.02 (2)

Un accidente de tránsito entre un auto y un camión terminó con ambos vehículos destrozados en la Ruta 40, en Carpintería, Pocito.

Lee además
fueron a disfrutar del carnaval en carpinteria y terminaron a los sillazos
Videos

Fueron a disfrutar del carnaval en Carpintería y terminaron a los sillazos
Imagen ilustrativa
Delitos sexuales

Cayó preso un sanjuanino que usaba un falso perfil y contactaba a niñas de 9 años y le enviaba pornografía infantil

Según las primeras informaciones policiales, se trata de una Surán y un camión que circulaban de Sur a Norte por la arteria nacional. Por motivos que aún se inviestigan ambos terminaron chocando y la violencia del impacto fue tal que el auto quedó destrozado. El camión dado vuelta en la banquina.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 18.54.02 (2)

Personal de la Subcomisaría Castro trabajó en el lugar e informó a Tiempo de San Juan que no hubo heridos de gravedad y que el conductor de la Surán solo sufrió heridas leves.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 18.54.02 (3)
Temas
Seguí leyendo

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero

El jugador de Trinidad que golpeó a un rival sigue preso y le imputarán el delito de lesiones leves agravadas

Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo

Una cocinera se quemó con aceite hirviendo en un club de Capital: está internada

El famoso "Asaltante de la escopeta" quedó preso y en la mira por los robos en La Bebida y Chimbas

Robo frustrado en Albardón: se llevó una herramienta y lo atraparon tras caer dentro de un canal sin agua

Violento cobro en Chimbas: un hombre terminó golpeado por una supuesta deuda de un préstamo

Un policía, en total estado de ebriedad, chocó a una camioneta y terminó incrustado en una pilastra en Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La empresaria turística, la denunciada, siguió la audiencia vía zoom.
Con las maletas listas

Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Delitos sexuales

Cayó preso un sanjuanino que usaba un falso perfil y contactaba a niñas de 9 años y le enviaba pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos
Apelación

Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento
En marzo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento