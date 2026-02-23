lunes 23 de febrero 2026

Flagrancia

Robo frustrado en Albardón: se llevó una herramienta y lo atraparon tras caer dentro de un canal sin agua

El delincuente había entrado por el fondo a un domicilio cuando fue sorprendido, luego de una persecución fue detenido cuando quedo encerrado entre las paredes del caudal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un insólito episodio de inseguridad se registró este domingo por la noche en Albardón, cuando un hombre fue aprehendido tras sustraer una remachadora de una vivienda. La escena tuvo un detalle que no pasó inadvertido: el sospechoso escapaba con el torso desnudo y su fuga terminó abruptamente dentro de un canal sin agua.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 en inmediaciones de calle Kenedy, antes de Tucumán. Según consta en la denuncia, el damnificado se encontraba en su domicilio junto a su esposa y su nuera cuando advirtieron la presencia de un hombre en los fondos de la propiedad.

De acuerdo al relato, el intruso —que se encontraba sin remera— intentó desplazarse por el sector posterior del terreno. Al ser descubierto, el propietario lo increpó. Fue entonces cuando el sujeto tomó una remachadora que estaba colgada en una tarima de madera y emprendió la huida hacia el Oeste.

El dueño de casa salió en su persecución, primero hacia el frente de la vivienda y luego hacia calle Tucumán, donde logró divisarlo nuevamente. En plena fuga, el sospechoso intentó atravesar un canal, pero perdió el equilibrio y cayó dentro del cauce, que se encontraba sin agua.

A pesar de la caída, el hombre logró zafarse y continuó corriendo. Sin embargo, a pocos metros fue interceptado por personal policial que llegó al lugar tras ser alertado de la situación. Al momento de la aprehensión, el sujeto aún tenía en su poder la herramienta sustraída.

El detenido fue identificado como Enzo Darío Pastén, de 34 años, quien quedó vinculado a una causa caratulada como hurto simple en grado de tentativa, en el marco del procedimiento especial de Flagrancia.

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron la remachadora, descripta como de color negro y amarillo, la cual fue restituida a su propietario. En la investigación intervienen autoridades de la UFI Flagrancia.

