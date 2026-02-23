lunes 23 de febrero 2026

Violencia en el fútbol

El jugador de Trinidad que golpeó a un rival sigue preso y le imputarán el delito de lesiones leves agravadas

El señalado por la agresión es Gustavo Naveda, quien fue detenido en los vestuarios de la cancha del “León” el pasado sábado. La víctima fue Matías Esterman, del club López Peláez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A la izquierda, el jugador señalado como el autor de la agresión: Gustavo Naveda. A la derecha, la víctima fue Matías Esterman

Los protagonistas de este hecho fueron Gustavo Naveda, jugador de Trinidad, y Matías Esterman, de López Peláez. El primero (Naveda) está preso y en las próximas horas tendrá la audiencia en su contra. Fuentes judiciales manifestaron que el delito que se le achacará, de manera provisoria, será el de lesiones leves agravadas por haberse cometido en el contexto de un espectáculo deportivo.

El presunto atacante fue detenido por personal policial en el vestuario del club.

Según la información recabada hasta ahora, Naveda está sindicado de darle una trompada a Esterman en medio del partido, un golpe que dejó al jugador de López Peláez inconsciente por unos minutos y por el que tuvieron que hacerle cinco puntos en la cabeza.

A pesar de la gravedad, un médico legista observó las heridas de Esterman y, en su conclusión, expresó que la misma se curaría sin complicaciones en un lapso de 15 días. Por tal razón, la Fiscalía le achacaría -por ahora- el delito de lesiones leves agravadas. Además, el médico constató que su vida no corre riesgo.

Cabe destacar que Naveda también tuvo que ser atendido por personal médico debido a una lesión en su mano.

Por otro lado, corría el rumor de que Naveda golpeó a Esterman con un objeto contundente. Desde la Justicia dijeron que están investigando esta hipótesis, pero no hay nada confirmado. El caso ahora está siendo investigado por el fiscal Alejandro Mattar y su equipo de la UFI Genérica.

La víctima rompió el silencio: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Matías Esterman habló con Tiempo de San Juan y aseguró que no se acuerda de nada de lo que pasó después de recibir la trompada: "Caí y quedé inconsciente. Mis compañeros y el cuerpo técnico me contaron que convulsioné hasta que llegó la ambulancia; estaba perdido".

Y agregó: "Tengo cinco puntos en la boca (dos internos y tres externos) y mucho dolor de cabeza".

image
