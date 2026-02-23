lunes 23 de febrero 2026

Grave

Un policía, en total estado de ebriedad, chocó a una camioneta y terminó incrustado en una pilastra en Capital

El efectivo tenía el cuádruple de alcohol de lo permitido, precisamente 2,19 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
choque policia

Este domingo por la mañana ocurrió un lamentable hecho en Capital. Un miembro de la Policía de San Juan protagonizó un aparatoso choque por calle Comandante Cabot. Lo más grave fue que el protagonista conducía en estado de ebriedad. Fuentes policiales aseguraron que tenía 2,19 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, más del cuádruple de lo permitido.

la policia britanica arresto al principe andres, hermano de carlos iii, por su relacion con epstein
Investigación

La policía británica arrestó al príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por su relación con Epstein
muere una policia tras caer de su moto en ullum: fue identificada
Tragedia

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada

La primera información que se brindó del siniestro fue que ocurrió por Comandante Cabot a la altura de Santiago del Estero. Aparentemente, el policía a bordo de un Fiat Palio primero chocó a una camioneta que estaba estacionada y luego se estampó contra una pilastra.

Desde la Policía dijeron que el conductor de este vehículo era el cabo Pablo Araoz Chirino y que actualmente cumple funciones en Subcomisaria Buenaventura Luna.

Cuando las autoridades llegaron al lugar y le hicieron el test de alcoholemia al responsable arrojó el resultado antes mencionado. Desde la Justicia dijeron que el conductor no sufrió heridas, afortunadamente.

