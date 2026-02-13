viernes 13 de febrero 2026

Declaraciones

Fuerte frase de Salvador Baratta, exjefe de la policía de Buenos Aires: "El 70% de los menores terminan muertos"

Así lo expresó el comisario retirado en Radio Rivadavia AM 630.

Por Agencia NA
image

El ex jefe de la policía de Buenos Aires, Salvador Baratta, aseguró que “el 70 por ciento de los menores terminan muertos” y agregó que “la ley está bárbara para los menores que ya son delincuentes”.

En medio de la discusión en el Congreso de la Nación por la implementación de la baja de imputabilidad de 16 a 14 años, el comisario aseguró que “en los institutos que tenemos hoy, no se va a recuperar nadie de la delincuencia. Y les digo más: yo todos los casos que tuve de menores ¿sabe como terminaron?, el 70 por ciento muertos. Porque el Estado vela mucho por los derechos humanos del pibe, pero lo deja en la calle para que se vuelva a cagar a tiros con la policía”.

“La ley está bárbara para los menores que ya son delincuentes. A mí lo que me preocupa no es meter presos a los menores de 14 años, 12, 13, la edad que le quieran poner a la imputabilidad. A mí me interesa a los que están entrando en el sistema criminal que acá nadie le da bolilla a eso. Acá tenemos que acompañar esta ley con una ley mucho más drástica, que el menor que está en peligro en el seno familiar sea sacado de esa familia, sea puesto en una familia de guarda, porque si no esto es un ejército de hormigas” agregó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Siguiendo con su análisis, Baratta afirmó: “ahora vamos a meter presos a los de 14, pero atrás vienen los de 9, los de 8, los de 7. Acá venimos de dos generaciones de pibes que venían robando, que iban a visitar a los padres de la cárcel. Esto es como el combate en la guerra, matamos al enemigo y punto. El que viene de frente, listo, va preso. ¿Y los que vienen atrás? A mí lo que me preocupa es la andanada de pibitos de 7, 8, 9, 10 años, que el Estado ve que están en peligro, ve que viven en un seno familiar que no los puede contener y los deja. Un chico que tiene 4 o 5 años y tiene a los hermanos presos, a los primos presos, al padre preso, a la madre que vende cocaína, ¿se los seguimos dejando ahí? ¿Qué esperamos que salga de ahí?”.

“El 90 por ciento de los casos de un padre chorro que el nene de un año o dos lo va a visitar a la cárcel todas la semana, sale un chorro. Se lo debato al legislador que quiera. Agarremos a los menores, los menores no tienen antecedentes que es otra payasada en este país, pero agarremos a los menores con entrada y fijémonos cuántos tienen padres y madres delincuentes” añadió el ex subjefe de la policía bonaerense.

Asimismo, el comisario cuestionó la premisa de que “el delincuente es un producto de la sociedad”: “¿Por qué nos hacen cargo a todas las sociedades que estos pibes son productos de la sociedad? Discúlpeme, yo no me siento responsable. Yo como ciudadano de bien, pago mis impuestos, pago todo para que el Estado a estos pibes les dé educación, les dé salud y nos dé seguridad. Así que mi función como ciudadano la cumplo. De esto que se haga cargo el Estado”

