lunes 23 de febrero 2026

Dolor

"¡Te quiero demasiado, viejo carolo!": el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía

Ana Paula Zabala publicó un mensaje en redes sociales para despedir a su padre, Luis Alberto Zabala, quien falleció el jueves pasado tras recibir una descarga eléctrica. “El regalo más grande que la vida me puede haber dado”, expresó sobre el hombre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ana paula zabala
“Él es mi papá. El regalo más grande que la vida me puede haber dado”, comenzó el texto difundido por la joven. En el posteo señaló que “hace unos días el destino se lo llevó de al lado nuestro” y calificó como “inexplicable” la forma en que ocurrió la partida. A lo largo de la publicación, describió distintos aspectos de su personalidad y el rol que ocupaba dentro de la familia.

Lo definió como “un hijo excepcional para mis abuelos”, “un compañero de vida increíble para mi mamá”, “el mejor padre del mundo para mis hermanos” y un abuelo “divertido y cariñoso” para sus nietos. También destacó su capacidad para “apaciguar hasta la situación más difícil”, su “inmenso amor por su familia”, su humildad y la manera en que, según expresó, ayudaba a los demás sin necesidad de hacerlo público.

En otro tramo, sostuvo que no puede hablar de él en pasado porque siente que seguirá acompañándola, aunque reconoció que lo extrañará “demasiado”. El mensaje concluye con una referencia íntima: “Abrazo de ‘dedito’. Sé que esto lo vas a leer porque sos mi mayor fan. ¡Te quiero demasiado viejo carolo!”.

El hecho

El fallecimiento de Luis Alberto Zabala, de 60 años, ocurrió el último jueves en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Corvalán y Sarassa, en Santa Lucía. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el hombre se encontraba realizando tareas de mantenimiento en el domicilio cuando, por causas que aún se intentan establecer, habría sufrido una descarga eléctrica mientras cortaba el pasto.

Tras el episodio, cayó al suelo sin signos vitales. Al lugar acudieron efectivos policiales, personal del servicio de emergencias médicas y dotaciones de Bomberos. Pese a las maniobras realizadas, no fue posible reanimarlo.

La Justicia intervino para determinar con precisión las circunstancias del hecho. Se aguarda el informe pericial de Bomberos, que permitirá establecer si se trató de un accidente doméstico y si existió algún tipo de responsabilidad. Las actuaciones continúan bajo la órbita del fuero correspondiente.

Luis Alberto Zabala había acompañado a su hija en momentos públicos relevantes, como en 2011 cuando fue coronada en la Fiesta Nacional del Sol, y en diciembre de 2012, cuando participó como padrino en su casamiento en Santa Lucía.

