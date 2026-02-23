lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Se trata de Marilina de la Fuente y Eduardo Guzmán, ambos condenados en junio de 2025 a la pena de 3 años de prisión efectiva tras ser declarados culpables por adulteración de instrumento privado y estafa en perjuicio de la OSP. Un juez superior revisó esta sentencia y los consideró responsables de uno de esos delitos. Su pena ahora es condicional, es decir, que no irán a prisión.

Por Pablo Mendoza
image

La causa Garder dio un giro determinante en la justicia sanjuanina. Tras el planteo de impugnación presentado por el abogado defensor, el Juez de Impugnación, Benedicto Correa, resolvió morigerar la situación procesal de los propietarios de la firma, quienes inicialmente habían sido sentenciados a una pena de cumplimiento efectivo.

Lee además
fernando burlando llego a san juan, impugno la condena por garder y disparo contra todos
Fuertes acusaciones

Fernando Burlando llegó a San Juan, impugnó la condena por Garder y disparó contra todos
la fiscalia arremetio con todo contra las declaraciones publicas de fernando burlando en el caso garder
Declaraciones

La fiscalía arremetió con todo contra las declaraciones públicas de Fernando Burlando en el caso Garder

En su resolución, el magistrado decidió hacer lugar de manera parcial al recurso que se presentó. El punto clave de esta nueva sentencia radica en la absolución de Marilina de la Fuente y Eduardo Adrián Guzmán por el delito de adulteración de instrumentos privados. El juez consideró que no se daban los elementos para sostener esta acusación que originalmente había elevado la pena.

Sin embargo, el tribunal confirmó la condena por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. Según el fallo, se dieron por probados 26 casos de estafa en perjuicio de la Obra Social Provincia (OSP).

De la prisión efectiva a la libertad condicional

Con la caída de una de las figuras penales, las penas fueron reajustadas, permitiendo que ambos imputados eviten el regreso al Servicio Penitenciario. Marilina de la Fuente fue condenada a 2 años y 3 meses de prisión de ejecución condicional y Eduardo Adrián Guzmán, sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional.

Cabe recordar que, tras la sentencia de primera instancia en junio de 2025, ambos pasaron casi dos semanas detenidos antes de recuperar la libertad supeditada al proceso de revisión. Con este nuevo fallo, la libertad se mantiene, aunque bajo estrictas reglas de conducta.

Una estafa con alto impacto en la provincia

El caso Garder estalló cuando se descubrieron irregularidades en la facturación de servicios de internación domiciliaria. La investigación reveló una trama de corrupción que perjudicó directamente las arcas del Estado Provincial.

El proceso no estuvo exento de dramatismo: desde los llantos en la sala de audiencias al momento de la primera condena, hasta el desahogo de otros familiares implicados que resultaron absueltos, dejando al descubierto internas familiares y traiciones que marcaron el ritmo de uno de los juicios más mediáticos de 2025.

Temas
Seguí leyendo

Caso Garder: los acusados impugnan la condena en su contra buscando la absolución

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Así era el local de Alta Fidelidad, ubicado en calle Laprida, entre Tucumán y avenida Rioja. 
Homenaje

La última disquería de San Juan cerró sus puertas y así marcó el fin de una era

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta
Historias sanjuaninas

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta

Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo
Festival en Chile

Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo

Te Puede Interesar

Minería y proveedores locales: quién gana con la reactivación de la ruta Casposo-Hualilán
Calingasta

Minería y proveedores locales: quién gana con la reactivación de la ruta Casposo-Hualilán

Por Redacción Tiempo de San Juan
Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito video
Se elevó a juicio

Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito

Ambiente dio a conocer un balance sobre el tráfico y rescate de fauna local, principalmente aves, y detalló cuáles son los cuatros departamentos sanjuaninos más complicados.
Balance

Cuáles son los 4 departamentos sanjuaninos con más tráfico de aves y los datos clave de los operativos de rescate

Finaliza el periodo para pagar las cuotas de las viviendas del IPV con descuento.
Servicio

Últimos días para acceder al descuento en el pago anual y semestral del IPV: cómo hacer el trámite

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia