lunes 23 de febrero 2026

Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Matías Esterman estuvo incosciente varios minutos, terminó internado en el Hospital y recibió cinco puntos producto de una trompada que le propinó un jugador de Trinidad, tras el final escandaloso en Santa Lucía. Su palabra a Tiempo de San Juan sobre las lesiones que le quedaron tras el golpe y el enojo por los violentos, que siguen opacando el fútbol sanjuanino.

Por Antonella Letizia
image
image

Matías Esterman, de 27 años, rompió el silencio tras la agresión que sufrió al finalizar el partido entre su equipo López Peláez y Trinidad, en el duelo correspondiente a la fecha 3 del fútbol sanjuanino. El jugador quedó inconsciente varios minutos, fue trasladado al Hospital y recibió cinco puntos producto de una trompada que le propinó el jugador Gustavo Naveda, del equipo rival. El hecho violento marcó una vez más nuestro fútbol de cada día y generó un fuerte reclamo de justicia por parte del jugador del Tonelero. Su palabra a Tiempo de San Juan.

"Apenas el árbitro toca el último pitido del partido me acerco al banco a saludar a todo el plantel y a ex compañeros del año pasado que ahora están en Trinidad, incluso a Gustavo Naveda. Entro al campo de nuevo cuando viene Sosa, un jugador que estuvo con nosotros el año pasado, y lo saludo, traté de calmarlo porque estaba peleando con sus compañeros. De repente viene Naveda, se mete en medio y le digo que estaba hablando con él, y ahí es cuando me estoy yendo y me da la piña", relató el jugador a este diario.

image
Video captura del momento del escándalo final.

Video captura del momento del escándalo final.

El defensor de López, aún con muchos dolores, aseguró que no se acuerda de nada de lo que pasó después de que recibió la trompada: "Caí y quedé inconsciente. Mis compañeros y cuerpo técnico me contaron que convulsioné hasta que llegó la ambulancia, estaba perdido".

image

"Tengo cinco puntos dentro de la boca, dos por dentro y tres por fuera, mucho dolor de cabeza", agregó Esterman, aún conmocionado por lo que le tocó vivir dentro de una cancha.

Ya en su casa y recordando lo que le pasó, cerró con un mensaje: "Esto me genera muchas cosas, tengo familia y un hijo que me esperan en casa. Casi no salgo de este golpe. Solo quiero que se tome cartas en el asunto y que quien corresponda reciba su sanción para que esto no vuelva a pasar con ningún jugador".

El video:

Embed - NOTI FULBITO SJ on Instagram: "INCIDENTES SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO Tras la victoria de López Peláez 3-0 frente a Trinidad surgieron incidentes al final del partido. #argentina #viral #futbol #noti"
View this post on Instagram

