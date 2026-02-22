Triunfo agónico y fiesta Azul en Villa Krause: Unión ganó y es líder

El Torneo Apertura del fútbol sanjuanino no da respiro y Unión de Villa Krause volvió a demostrar que otra vez quiere ser protagonista. En un duelo vibrante, el Azul superó 3-2 a Peñarol y se mantiene en la punta del campeonato. Kevin Frías abrió el camino, Nicolás Jorquera amplió la ventaja y Axel Varela terminó de inclinar la balanza para un equipo que muestra carácter y contundencia.

Con el correr de los minutos Peñarol reaccionó y le puso suspenso al encuentro con los tantos de Ramiro Sisterna y Facundo García, pero no le alcanzó para evitar la derrota en el 12 de Octubre. Con este triunfo, Unión continúa como líder junto a Atenas de Pocito, sosteniendo una campaña sólida en el arranque del certamen.

Más temprano, el Mirasol también festejó: venció 2-1 a Carpintería tras empezar en desventaja y sigue con puntaje ideal. Además, 9 de Julio derrotó 1-0 a Alianza en el Este, Atlético Minero se impuso 3-1 como visitante ante Defensores de Argentinos y Juventud Zondina superó 2-0 a Rivadavia, completando la jornada tres del campeonato doméstico.

