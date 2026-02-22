La última disquería de San Juan cerró sus puertas y así marcó el fin de una era

Las bateas repletas de discos, fanáticos haciendo fila para comprar el lanzamiento de un CD o, simplemente, ver gente apreciando las portadas de los álbumes tristemente ahora son parte de un hábito del pasado. Alta Fidelidad, la última disquería en pie de San Juan, cerró sus persianas y su propietario reconvirtió el negocio a otro rubro. Los cambios tecnológicos trajeron consigo nuevos hábitos de consumo que marcaron el fin de una era en la provincia.

Leonardo Olmos es el propietario de Alta Fidelidad que, si bien cerró las puertas de su local, todavía continúa vendiendo música a través de plataformas digitales y redes sociales. El disquero comenzó su labor en 1989, al principio siendo empleado de la disquería Escala Musical, donde encontró su destino y su pasión en el rubro de la música. "Me dejaron sin trabajo porque era una cuestión temporal nada más, pero al año y medio me vuelven a llamar porque les había gustado mi forma de atender al público y cómo me manejaba, y ahí comienzo", comentó.

Tras trabajar años en ese negocio, en 1993 decide emprender su propia disquería llamada Musishop junto a sus hermanos Jorge Luis Olmos y Ricardo Olmos. Su primer local se ubicó en avenida Libertador, entre General Acha y Tucumán, pero más adelante abriría sucursales en otros lugares del centro, como en calle Laprida y la peatonal Rivadavia. Vender discos ya no solo era un trabajo, sino que se había convertido en un proyecto de vida que lo unió con la sociedad y sus gustos musicales: “Es una ventaja trabajar en esto, trabajar en lo que me gusta”.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 22.11.41 (1) El antiguo local de Musishop en calle Laprida. Había una amplia variedad e CD y cassetes, desde lo clásico hasta lo nuevo.

Sin duda, Leo ha sido un privilegiado al poder ser uno de los pocos comerciantes que comercializó con la música. Pudo vivir de ella, enriquecerse como persona y aprender de otros, aunque también tuvo que adaptarse a los cambios tecnológicos, como por ejemplo el surgimiento del CD o el extinto (en poco tiempo) laserdisc. "Tampoco era tan sencillo: había que trabajar, vender, esmerarse y aprender para poder concretar las ventas", dijo.

"No es lo mismo que te guste la música a aprender de ella o conocerla, sin importar si el nivel de conocimiento es alto, bajo o intermedio; pero para trabajar en una disquería y vender discos, hay que saber asesorar a la gente para que se lleve más productos de los que tenía pensados", continuó.

A veces, según Leo, iba gente tarareando una canción que había escuchado y no conocía el nombre del artista. Esto lo obligaba a indagar y deducir qué querían los clientes. Una época de oro para los amantes de la música que, en la actualidad, solo se puede vivenciar, por lo general, en las grandes ciudades. "Te iba afinando el oído y dejándolo listo para identificar los temas. Había gente que no tarareaba muy bien y se volvía difícil, pero prestando atención podías decirle: 'Mire, es esto lo que usted busca'. La alegría de la persona al conseguirle el disco y la canción que requería era fantástica".

WhatsApp Image 2026-02-18 at 22.13.19 (3) Musishop ganó el Premio Mercurio de Oro por labor en el rubro de las disquerías. En la foto se encuentra Leo junto a sus hermanos.

En referencia a la vorágine tecnológica de estos tiempos, Leo consideró que los dos cambios principales en cuanto a dispositivos de reproducción se dieron con la promoción del CD y la aparición de celulares con reproductores de música. "Cuando salió el CD fue el cambio más notable, obviamente, porque lo transformó todo. Hubo que esperar a que los comercios y locales trajeran los reproductores, ya que una cosa iba de la mano de la otra. De a poco se fue incorporando hasta que, en un promedio de dos o tres años, ya era todo exclusivamente en ese formato".

“El gran cambio final llegó con la posibilidad de ver videos y acceder solo al contenido que necesitás. Podías elegir entre descargar el tema o el video que quisieras, o bien escucharlo directamente desde internet sin necesidad de bajarlo”, siguió y señaló que esto marcaría el desplazamiento total de los formatos físicos, al menos de forma masiva.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 22.11.41 (2) Este era el negocio localizado en la peatonal Rivadavia.

En los últimos años, la tienda funcionó en calle Laprida, entre Tucumán y avenida Rioja, bajo el nombre Alta Fidelidad. Los cambios en las experiencias de consumo y el surgimiento de la música vía online terminaron achicando la comercialización. De esta manera, el perfil de cliente varió notablemente respecto a las épocas de oro del CD. “Antes, el perfil del cliente era como el de alguien que hoy va al supermercado por algo físico que necesita. En esa época no era para comer, sino para disfrutar el fin de semana con amigos y familia. También nos compraban quienes necesitaban música para trabajar, como dueños de radios o boliches, además de los que pasaban por la vereda atraídos por el parlante de la puerta".

"De repente eso cambió por completo. Siempre digo que queda el coleccionista, ese que quizás escucha por plataformas, pero igual quiere tener a sus bandas e intérpretes favoritos en formato físico para coleccionarlos", prosiguió relatando.

Luego de más de 30 años dedicándose al rubro de los discos, venta de instrumentos y aparatos de reproducción, el 22 de enero de 2026 Leo cerró las puertas de Alta Fidelidad y reconvirtió su negocio. Sin embargo, seguirá con su actividad musical mediante las redes sociales de la firma, donde se pueden adquirir discos de vinilo o CD por encargo. Las sensaciones que le quedan, por un lado, están relacionadas a la nostalgia sobre esos periodos de ventas de CD, pero le queda el orgullo de haber tenido una de las disquerías que aportó e hizo que muchos tuvieran “en sus manos” a sus artistas preferidos.