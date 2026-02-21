sábado 21 de febrero 2026

Sobre ruedas

Agosto en Cusco, febrero en San Juan: el inesperado reencuentro de dos parejas moteras que volvió a unir la ruta

Se habían conocido en Perú, se perdieron el rastro y seis meses después, en medio de un evento multitudinario en San Juan, un simple toque en la espalda reescribió la historia.

Por Cecilia Corradetti
cristian y kelly colombianos
cristian y kelly colombianos dos
alfredo y andrea motoqueros de san juan

Cristian Cepeda y Kelly Sánchez salieron de Colombia hace casi ocho meses con una decisión firme: recorrer el continente sobre dos ruedas. Sin fechas cerradas, sin apuros, dejando que la ruta marque el ritmo. En agosto de 2025, cuando recién comenzaban su aventura, coincidieron en Cusco, Perú, con otra pareja motera: Alfredo y Andrea Yornet, sanjuaninos, también viajeros.

Compartieron una conversación breve pero intensa, de esas que se dan entre quienes hablan el mismo idioma de motor y asfalto. Hablaron de destinos, de motos, de planes. Después, cada uno siguió su camino. Perdieron contacto. La ruta es así: une y separa sin aviso.

cristian y kelly colombianos dos

Meses más tarde, ya en febrero, Cristian y Kelly reingresaron a Argentina por el Paso Internacional Los Libertadores. Venían de cruzar Chile y pasaron por Mendoza, donde recorrieron el Puente del Inca, el Parque General San Martín y hasta una bodega. Su idea era seguir rumbo al norte. San Juan era apenas una parada de paso.

Pero el destino tenía otro plan.

Una persona les ofreció hospedaje y les comentó que ese fin de semana se realizaba en la provincia un encuentro de la Women Riders World Relay (WRWR), un movimiento internacional de mujeres motociclistas. El viernes 13 de febrero, cerca de 40 moteras de distintos puntos del país llegaron a San Juan y fueron recibidas por unas 80 anfitrionas locales. El “relevo” comenzó en la siesta cerca de la Difunta Correa, pasó por la plaza principal de Caucete, hizo parada técnica en el Complejo Ceferino Namuncurá y continuó hacia el camping de Angaco, para cerrar la jornada con una fiesta en el Parque Latinoamericano de Albardón. El sábado las actividades siguieron con rodadas y encuentros de camaradería.

Cristian y Kelly decidieron quedarse. No solo participaron: se sintieron parte. “La calidez fue increíble. Nos trataron como si nos conocieran de siempre”, cuentan.

Y fue en una de esas rodadas, entre motos, cascos y cientos de personas, cuando ocurrió lo impensado.

“En eso alguien me toca por detrás y me dice: ‘¿Dónde estabas en agosto de 2025?’”, recuerda Cristian. “Me di vuelta y era Alfredo. Me reconoció entre la multitud, tal vez por el color de la moto, que es amarilla”.

La escena parece escrita, pero fue real. Entre decenas de motociclistas, después de seis meses sin contacto y a miles de kilómetros de aquel primer encuentro en Cusco, volvieron a verse.

alfredo y andrea motoqueros de san juan

La alegría fue inmediata. Se abrazaron, recordaron Perú, se pusieron al día. Esa misma tarde compartieron más tiempo en la casa donde estaban hospedados los colombianos. La ruta, otra vez, había tejido su propia trama.

“La comunidad motera tiene estas cosas maravillosas”, dicen. “Uno conoce gente por todos lados y eso es hermoso. A veces no sabés si vas a volver a ver a alguien, pero cuando pasa, es mágico”.

El reencuentro no fue solo una anécdota simpática: fue la confirmación de algo que repiten desde que salieron de Colombia. Que viajar en moto no es solo sumar kilómetros. Es construir lazos inesperados. Es descubrir que el mundo puede ser inmenso y pequeño al mismo tiempo.

Antes de despedirse, hubo promesas. Así como ellos fueron recibidos en San Juan, esperan algún día recibir a Alfredo y Andrea en Colombia. Porque si algo les dejó este viaje es la certeza de que la ruta siempre devuelve lo que uno entrega.

